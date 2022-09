Dabiz Muñoz, elegido hace ahora un año como el mejor chef del mundo, siempre que dice o hace algo en las redes sociales causa revuelo o polémica. Y si ese "algo" es una de sus innovadoras recetas de paella, el lío está servido.

El dueño de DiverXO ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo donde aparece cocinando una "Paella brava de cangrejos de río al chipotle ahumado, sepietas de playa y jamón ibérico de bellota". "Esa grasita fundiéndose al último momento sobre el socarrat es delirante…", apunta el cocinero.

Como suele suceder con todas sus publicaciones, los comentarios se cuentan por cientos y los "likes" por miles, en estos momentos más de 30.000. Algunos nombres conocidos no tardaron en salir a elogiar la propuesta gastronómica de Dabiz Muñoz, como su amigo el humorista Miki Nadal (Uuuuuufffffff…..no digo más) o el actor Miguel Bernardeau (Lo que daría por comerme esa paella).

Sin embargo, los valencianos más puristas no tardaron en salir a la palestra para negar la calificación de su receta como paella y calificarla con el despectivo término de "arroz con cosas": "La paella va con sofrito, no con tomate frito pelado… no es paella. Es arroz con cosas", le apunta la usuaria Ana Ferrer.

"Eso nunca será paella. Estás muy flipado. Llámalo 'arroz con…', pero nunca paella", espeta otra chica.

Tampoco faltan los fervientes defensores del cocinero madrileño, enfrascados en una eterna lucha dialéctica contra los férreos amantes de la tradicional paella valenciana:

"La de comentarios que si no es una paella que si no se qué. Pero, eso sí, seguro que os habéis comido lo que para vosotros son auténticas paellas valencianas, con el arroz duro, sin sabor, arroz pasado. ¿Pero tú estás viendo ese caldo, muchacho? Ese arroz cómo se pega a la cuchara... Para poderlo llamar paella lo más importante es saber hacer paellas y disfrutarla como tal. Priorizo mil veces eso a decir que si es más auténtica que x. Pintón y punto", sentencia Edu Gutiérrez, uno de sus seguidores.

Hace una semana sucedía el mismo debate a cuenta de su "paella post vacacional", que hizo con conejo a la mostaza antigua, shitakes y cebollino:

Dabiz Muñoz considera que todo lo que se cocine en una paellera, es una paella. Eso choca de lleno con la denominación de "arroces alicantinos" que hacemos en esta provincia en paelleras. ¿Tú qué opinas?