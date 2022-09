El horóscopo de hoy viernes 23 de septiembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Dejas de lado los sentimientos de culpa que te estaban dando dolores de cabeza hace poco tiempo. Todo esto gracias a que estás comenzando a pensar de manera más positiva y no tomando la responsabilidad por todas las cosas que pasan a tu alrededor. No dejes que los sentimientos de otros te afecten tanto, tienes que tener tus escudos bien puestos a la hora de enfrentar lo que otros piensen de ti, claro está que si alguien te hace una crítica constructiva, es buena idea escucharle, pero solo si se trata de alguien que te conoce bien.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Momento para volver un poco a las raíces de tu vida y descubrir que hay cosas que querías y que no estás logrando. No te desanimes, porque es solo una advertencia, puedes siempre volver a tomar las opciones que dejaste de lado, no todo se pasa de largo para no volver jamás. Un amor del pasado podría enviarte un mensaje el día de hoy, pero tú ya estás con tu mente en otra parte, tu corazón también puede que esté latiendo por otra persona, contesta de forma agradable si es que se trata de una persona que no te hizo daño alguno, si la situación es al contrario, no le dejes entrar nuevamente a tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Excelente jornada para Géminis, la madurez que has obtenido gracias a todo lo que has vivido te permitirá el día de hoy tomar una decisión muy buena con respecto a tu vida profesional, no dejes pasar este momento, porque podrías tener excelentes resultados.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un momento perfecto para reflexionar sobre la vida y las oportunidades que has estado perdiendo por miedo a crecer y a tomar decisiones importantes. Recibirás un mensaje muy importante el día de hoy, el cual podría cambiar tu destino de una forma que no te imaginas aún, resulta que la vida es así, no avisa, ni tampoco adelanta las cosas que pueden suceder, pese a esto será algo que te haga muy feliz, felicidades.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No debes siempre compararte con otras personas, pese a que esto muchas veces es bueno, ya que nos permite crecer y tomar lo mejor del ejemplo de los demás, en este momento no es necesario, brillas con luz propia y debes seguir tu propio camino, porque estás en el correcto. Comienzas a tener dudas con respecto a tu relación de pareja, ya que ves en otros cosas que ustedes aún no han conseguido, recuerda que todos tenemos un proceso personal diferente al resto y también pasa lo mismo en las parejas, no dejes que esto les afecte, pueden lograr grandes cosas juntos si se lo proponen, pero todo a su debido tiem

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un día para comenzar a trabajar en la opinión que otros se han formado de ti, es probable que esto no te importe, pero eso es en el diario vivir, en el trabajo es otra cosa, no es bueno tener una mala reputación en el lugar de desempeño y si este es tu caso entonces debes hacer cambios para estar mejor con los que te rodean, esfuérzate más y se más agradable con los que te rodean en tu lugar de trabajo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Personas a tu alrededor comienzan a provocarte una suerte de molestia, esto es algo que está en tu cabeza, no dejes que suceda algo así, los demás no tienen la culpa de lo que te pasa ni tampoco de cierto descontento que tienes en este momento de cómo te están resultando las cosas en tu vida.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Quienes estén con pareja en este momento pueden sentir que las cosas no marchan bien y estén pensando en la opción de separar los caminos, no dejes que esto suceda, quizás no es momento de tomar una decisión tan radical como esta, tienes que comenzar a ver a la persona que amas con los mismos ojos que en un principio, solo así podrán solucionar sus problemas, si la situación es inevitable y no tienes el poder de cambiarlo, entonces deseen siempre lo mejor el uno para el otro.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Mayor comprensión del medio que te rodea es el mejor consejo que puede recibir Cáncer el día de hoy. Necesitas ver y entender a las personas que están junto a ti, incluso a las que trabajan a tu lado, toda persona es un mundo y eso es algo que siempre trae complicaciones, sobre todo cuando no se entiende o no se es capaz de conectarse con el interior de quienes te rodean.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Debes tener más paciencia con la gente que trabajas y con quienes te rodean, estás comenzando a perder los estribos de forma muy rápida y los demás lo notan. Hoy alguien cometerá un error importante en tu trabajo, no será tu culpa, pero te perjudicará un poco, por lo que debes poner mucha atención para que esto no suceda. No dejes que los demás te digan lo que tienes que pensar sobre el amor, pero si escucha los consejos de los que más te quieren, pese a que solo tú puedes tomar la decisión de seguir o no en una relación.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un día excelente para Acuario, comienzas a tener la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, lo que siempre nos entrega cosas positivas y buenas a nuestra vida, no dejes de tomar este día como uno de aprendizaje, podrías sacar grandes lecciones de lo que te suceda, sobre todo en la interacción con otros.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Comienza un nuevo camino para Piscis, con mayores oportunidades para brillar en lo que mejor sabe hacer, necesitas volver a estudiar más, ya que este nuevo camino trae nuevos desafío, por lo que si pensabas en tomar un curso de perfeccionamiento o un doctorado en tu carrera, es un buen día para comenzar a investigar sobre este tema, tienes todo para triunfar, solo debes salir de tu zona segura.