La ruptura de Tamara Falcó con Íñigo Onieva es sin duda uno de los temas más comentados del momento. Y por ello, las redes sociales no han perdido ningún "nanosegundo" para llenarse de memes acerca de la ruptura de la hija de Isabel Preysler.

En los últimos años, la mayoría de las empresas o instituciones usan las redes sociales para llegar a la población como vía de comunicación y en esta ocasión ha sido la cuenta oficial de la @guardiacivil la que a través de la frase de Tamara: "Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso", ha aprovechado para concienciar a los usuarios de la red social que no usen el teléfono mientras conducen.

Los agentes querían darle otro sentido a la frase: el de la seguridad vial. Con el texto de "POV: Cuando ves a alguien conduciendo con el móvil", la Guardia Civil ha querido concienciar que no se use el teléfono móvil mientras conducen ni "seis segundos" ni "un nanosegundo en el metaverso". El vídeo ya tiene más de 52000 "me gustas".

Mejores memes en las redes sociales

Además, del vídeo viral de la Guardia Civil, los usuarios de las redes también han creado memes sobre el tema de Tamara Falcó.

Tamara Falcó: "Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso"



Guionistas de Marvel por no haber pensando esa frase antes: pic.twitter.com/E7qavPsa2J — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) 28 de septiembre de 2022

Te puede interesar: Moda Cómo reaparecer tras una ruptura: el look impecable de Tamara Falcó

me descojono con los memes del salseo de tamara falcó pic.twitter.com/qh6LHTuC1Q — sofi (@alexiaholic11) 25 de septiembre de 2022

La palabra "metaverso" se hizo trending topic en Twitter a las pocas horas de ser dicha por la marquesa de Griñón.