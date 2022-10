Iñigo Onieva sigue en boca de todos tras lo acontecido con su expareja Tamara Falcó, primero fue su compromiso, luego el vídeo donde se muestra su infidelidad a la marquesa con Marina Theiss, una modelo brasileña en el festival Burning Man de EEUU, después la ruptura, y por último la supuesta celebración de "despedida de casado" en una discoteca de Madrid.

Es la segunda vez que hace unas declaraciones tras su ruptura con Tamara, primero fue el domingo 24 de septiembre para pedir disculpas públicamente a su pareja y familiares por lo sucedido y por haber mentido a todo el mundo al desmentir que el vídeo difundido fuese actual. Ahora lo ha hecho a través de sus abogados con el fin de desmentir los rumores de que había montado una fiesta para celebrar su soltería en un local famoso madrileño tras romper con la Falcó.

Nadie sabía el lugar donde se estaba refugiando Onieva, algunos pensaban que en casa de un amigo y otros en la casa de su madre en La Moraleja. En el comunicado enviado por los abogados al periodista Saúl Ortiz se informa de que Iñigo no ha acudido a ninguna discoteca: "Íñigo no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca ni similar. Ha permanecido en su lugar de residencia actual acompañado de su entorno más cercano. Dichas informaciones son falsas y no se corresponden con la realidad".

A pesar de que Tamara confesó en El Hormiguero que la reconciliación es imposible, de momento no ha borrado las fotos con él de sus redes sociales.