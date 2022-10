¿Está paranoica o tú también las ves? Una madre de Michigan, en Estados Unidos, se ha convertido en viral al compartir las imágenes de lo que ella cree que son "caras" aparecidas en el monitor para bebés que usa para controlar a su hija Adalaiyah, de un año de edad.

Fue, cuenta la aterrorizada mamá, cuando acostó a su pequeña a dormir la siesta y, estando en la planta baja, echó un vistazo a la pantalla de la cámara. Según ella, a la izquierda de la criatura vio un "rostro" mirándola. Al observar con más detenimiento visualizó otra figura cerca de su oreja, según publica el tabloide Mirror.

Rápidamente hizo una fotografía del monitor y las compartió en las redes sociales para que sus contactos le dijeran si veían lo mismo que ella.

Poco tardó en correr como la pólvora, desatando todo tipo de comentarios. Desde quienes le daban la razón y quedaban espantados por los supuestos fantasmas, como Taylor que escribió que "cuanto más lo miro, más espeluznante se vuelve", hasta quienes se lo tomaron a broma: "eso es bastante aterrador, por eso estoy considerando una vasectomía". "Se parece a Donald Trump", añadió otra persona.

No faltan, por supuesto, los escépticos: "Si no hubieras puesto los círculos, nadie más los vería como rostros. Entiendo que puedes verlos pero te aseguro que no están ahí. Solo están ahí porque los estás buscando".

La madre, de 22 años, tras leer los comentarios en las redes sociales ya no está tan convencida de que se trate de algo paranormal y sospecha que puede ser por la mala calidad de la cámara usada. "A veces, el monitor barato hace que parezca que puedes ver cosas que no están ahí. Es solo la poca calidad, pero eso no evita que me asuste cada vez que veo cosas raras en él", sentenció.