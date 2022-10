Es de esas compañías que uno piensa que no necesitan publicidad, porque casi todo el mundo usa su producto o servicio, pero aún así la hacen. Hablamos de Whatsapp, propiedad de Meta (antes Facebook), que ha montado un anuncio en un edificio en pleno centro de Londres que ha dejado boquiabierto a todo el mundo.

La publicidad incide en los protocolos de seguridad de su servicio de mensajería instantánea y promueve la verificación en dos pasos como un factor de protección que ayuda a prevenir las intrusiones en nuestras conversaciones privadas. "Online Presence. Only be seen by who you want" se lee en la campaña, que viene a decir que en tu presencia en internet solo se vea lo que uno quiere.

El nuevo anuncio de Whatsapp en una de las calles más transitadas de Londres es sencillamente brutal pic.twitter.com/fcbLheIbOv — Enrique Moris (@kike_moris) 11 de octubre de 2022

El anuncio es un vídeo que simula la fachada del citado edificio antes de descomponerse como si fuera de polvo (publicitando sus mensajes que desaparecen cuando uno lo desea), para mostrar luego, durante unos segundos, el armazón del inmueble.

A continuación aparece una enorme caja fuerte, en cuyo interior se ve un mensaje de audio de Whatsapp, que se cierra con un efecto tridimensional.

Finalmente, se lee "End-to-end Encryption. Keep personal messages between you" y "Block & Report. Remove unnamed chats", o lo que es lo mismo, que la compañía ofrece un encriptado en todo el proceso de comunicación para que los mensajes personales se mantengan entre los participantes, animando además a que se bloqueen y denuncien, además de eliminar, los chats sin nombre que a uno le puedan aparecer.