Si eres una de esas personas que puntualmente o con recurrencia tienes sueños con tu ex pareja, debes saber que pueden tener varias interpretaciones. Lo primero que has de saber es que no significa, al menos necesariamente, que eches de menos a esa persona o que, en el fondo, quieras volver con ella.

Lejos de eso, para que te quedes más tranquilo, viene a ser algo parecido a cuando sueñas que no has acabado los estudios porque te falta una asignatura o un examen. Es decir, tu subconsciente registra ahí un fleco pendiente. Cuando una relación amorosa se acaba, invariablemente hay asuntos que quedan sin resolver. Por eso la primera interpretación de soñar con tu ex, aplicando más que nada el sentido común o la lógica, es que tu cerebro desea zanjar ese tema abierto o inconcluso. No obstante, las teorías del psicoanálisis de Freud y otras disciplinas relacionadas con la psicología aportan otras posibles interpretaciones, condicionadas siempre al contexto y las circunstancias que rodean a ese sueño en el que aparece tu pasada relación. Veamos cuáles son los más frecuentes: Sueños eróticos con tu ex Cuando tienes pareja compartes muchos momentos de intimidad y pasión que quedan grabados a fuego en tu memoria. Esos recuerdos pueden salir a flote mientras duermes, ya que has dejado de recibir esos estímulos y tu subconsciente los echa en falta. No necesariamente a tu ex, ojo, sino esas sensaciones, ya sean de enamoramiento o puramente de placer carnal. Si estos sueños húmedos con tu ex como protagonista los tienes a pesar de tener una nueva pareja, puede ser porque no te satisfaga tanto como la anterior y tu mente echa mano de la "hemeroteca". Soñar que vuelves con tu ex Esto puede ser, según el caso, una pesadilla o un agradable y esperanzador sueño. Depende, claro está, de si te dejaron a ti estando enamoradísimo y lo sigues estando, o fuiste tú quien diste boleto a la otra persona y no la quieres volver a ver, pues eso mismo, ni en sueños. La interpretación más obvia la tienes en el cuerpo con que amanezcas: si despiertas con un sentimiento de añoranza y una agradable sensación por haber revisitado el pasado, no hace falta ser un genio para entender que echas de menos esa relación. Todo lo contrario que si respiras aliviado al abrir el ojo y comprobar que todo ha sido un mal sueño y esa persona únicamente sigue formando parte de tu vida anterior. Ver a tu ex con otra pareja en sueños Este tipo de experiencias oníricas son más difíciles de interpretar. Cabe la teoría de que aún amas a esa persona y temes que ella haya pasado página, pero también es perfectamente factible la de que le deseas lo mejor desde el cariño, sin más. Caer al vacío, volar, que te engañen... ¿Qué significan los sueños? Como en todo en la vida, la respuesta la encontrarás en lo que sientas, ni más ni menos. Porque el corazón no engaña y los sueños, sueños son, como dijo Calderón.