La separación entre Laura Escanes y Risto Mejide sigue dando que hablar. Después de siete años, la expareja daba hace unas semanas la noticia de que ya no estaban juntos en un comunicado en redes sociales. Ahora, el tema es otro.

Laura Escanes ha hablado en muchas ocasiones de los mensajes de odio que recibe casi a diario. Como ella comenta, recibe críticas tanto de su vestuario, cómo de su relación con Risto y en los últimos días, sobre cómo afronta la maternidad, lo que ha desatado una gran polémica.

La influencer ha escrito su opinión respecto al tema y no ha querido seguir comentando nada más.

Laura Escanes estalla contra los que la cuestionan en redes sociales

Esta mañana en su perfil personal de Instagram, subía varias historias respondiendo a uno de los miles comentarios que recibe a diario.

Una usuaria le comentaba: "Me encanta como cuidas de tu hija, con razón te separaste hija, ahora se ve quién realmente eres, no la mosquita muerta que aparentabas ser". A lo que Laura respondía: "Hola María, tiene un padre también y derecho a estar con él. Ahórrate estas palabras anda".

La usuaria seguía contestando: "El padre también tendrá una vida digo yo, no?" Y Laura terminaba contestando: "Ah vale María espera, que es mejor que el viva la vida y yo me encargue de Roma?" y seguía diciendo: "Quiero decir, la organización de nuestra familia la decidimos nosotros. Y no te preocupes que a nuestra hija no le va a faltar de nada".

Última historia en Instagram

Y para acabar con las críticas, en la última historia de su perfil sobre este tema, Laura Escanes ha publicado una captura de un titular que escribieron sobre ella con una frase irónica: "Oye @ristomejide, qué tal te va esta semana hacer de canguro?".