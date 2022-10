Que Shakira no está pasando por un buen momento lo sabemos todos. Por unas cosas o por otras, pero especialmente por su separación con Gerard Piqué, la cantante colombiana está viviendo uno de los momentos más tensos de su vida en mitad de una guerra abierta por el traslado o no de sus hijos de Barcelona a Miami. No obstante, bien saben sus fans que ante las dificultades Shakira ha optado siempre por escribir canciones y son precisamente los "dramáticos" sus temas más reproducidos e icónicos. "Monotonía", su último tema junto a Ozuna, promete convertirse en una de las canciones del otoño-invierno melancólico de la autora de "Inevitable" y "Te dejo Madrid".

Han sido días de espera para sus fans en los que Shakira ha ido adelantando novedades con fragmentos del tema en redes sociales, que dejaban a sus seguidores con los dientes largos y muy a la expectativa de su lanzamiento. Una bachata sobre la que Shakira no ha querido decir si es o no autobiográfica, pero que sin duda contiene los que podrían ser auténticos zascas a Piqué: "nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría", "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía" canta Shakira en lo que podría ser una confesión al desgaste de la relación en un ejercicio de honestidad y, quizá, querer enterrar el hacha de guerra. Cuando Shakira dice “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y uno entra al Instagram de Piqué 🫠 pic.twitter.com/KvbfD53i3s — yeraldin (@lopzpaloma_) 20 de octubre de 2022 Sin embargo quedan versos de esta canción para el recuerdo, uno que más un fan ha querido subrayar aludiendo al comportamiento de Piqué en redes sociales y criticando sus publicaciones, casi siempre selfies de él mismo: "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos". Piqué y su "amiga especial", inseparables El videoclip de "Monotonía" El videoclip de la canción nos muestra a una Shakira como "ama de casa", aburrida, cansada y finalmente "reventada", con un agujero literal en el pecho al más puro estilo película gore. Unas imágenes muy originales que contrastan con el estilo pop y "bachatero" de la canción que comparte con Ozuna. Letra de "Monotonía" No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh) De repente ya no eras el mismo (El mismo) Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo) Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh) Eh-eh, ey Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no daba' ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mí ni estaba caminando Este amor no ha muerto Pero está delirando Ya de lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad To' está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya) No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi) Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí) Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah) Yo sabía que esto pasaría Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo) Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh-eh, ey.