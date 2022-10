En pocas semanas viviremos el primer invierno sin mascarillas desde la pandemia del coronavirus. Los especialistas alertan del más que probable aumento de los casos de gripe en nuestro país, un virus que convivirá con el del covid-19.

Es por ello que ya se venden en las farmacias los test combinados que permiten saber si la persona está contagiada de SARS-CoV-2 o de las variantes de la gripe A o B. Tienen un precio de 2,94 euros y se diferencian con los del covid convencionales en que nos encontraremos con que tienen más rayitas con diferentes combinaciones que debemos conocer.

En primer lugar debemos saber que hay dos tipos de test que se diferencian en el casete. Uno de ellos tiene un único lineal y sólo será necesario verter las gotas en el único pocillo de muestra que incluye para obtener un resultado. Pero además ahora encontramos otro tipo de test con dos lineales y dos pocillos de muestra sobre los que habrá que verter la solución: uno para detectar el covid y otro para la gripe (o Flu en inglés).

¿Cómo interpretar los resultados del test del covid y la gripe?

La forma de realizarse el test es igual que la de los antígenos que ya conocemos. Será necesario tomar una muestra nasal con el hisopo y frotarla en el tubo de extracción que lleva dentro la solución. Es importante leer con detenimiento las instrucciones del fabricante que incluyen todos los test que detectan el covid y el covid y la gripe para que el resultado sea fiable.

En estos test encontremos cuatro letras que indican lo siguiente:

C: Control

Control S: SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 A: Gripe A

Gripe A B: Gripe B

Al igual que en los test de antígenos para que el resultado sea válido la rayita de la letra C tiene que quedar marcada. Si esta línea no aparece señalada el test es inválido, aunque aparezcan el resto de líneas marcadas. También cabe recordar que aunque la línea sea tenue y no aparezca marcada con claridad se considera positivo a ese virus.

Una vez claro esto pueden darse las siguientes combinaciones: