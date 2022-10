Cada año, cuando se acerca la fecha, resurge el debate: ¿por qué celebramos Halloween? Hace ya muchos años que esta tradición se ha instaurado en España y Latinoamérica, pero sigue habiendo quienes no ven con buenos ojos la adopción de esta festividad pagana que, aunque asociamos siempre con Estados Unidos, en realidad es una tradición celta de más de 2.000 años de historia.

Una publicación en la red social Reddit ha querido recabar los argumentos de los detractores de Halloween y las respuestas oscilan entre quienes se toman en serio la petición y dan su punto de vista (en algunos casos sin rigor histórico alguno) y quienes, cómo no, recurren al humor para salpimentar el hilo.

Del consumismo a la protección de las tradiciones locales

"Se exponen niños a que desconocidos les den drogas", abrió fuego hace 15 horas el primer comentario.

"Me da igual sinceramente, no le veo lo malo solo porque algunos cristianos o fanáticos religiosos dicen que es adoración al diablo y no sé qué más tonterías. Es una costumbre popular en Estados Unidos como cualquier costumbre que se festeja, siempre y cuando como dijo uno de por aquí, que se fijen muy bien los padres a la hora de que le den cosas a los niños, porque dicen que últimamente han puesto drogas en los dulces. Así que mucho cuidado a la hora de ir pidiendo dulces en casas desconocidas y con qué intenciones", apunta otro usuario.

"Hegemonía cultural, no somos gringos y no deberíamos intentar serlo tampoco, además de que es una excusa más para consumir y de esas ya tenemos muchas", señala un miembro desde Latinoamérica.

"La cultura del consumismo y la imposición mediática influye principalmente en los menores y, lo creas o no, el ser humano imita por naturaleza. Existen casos excepcionales pero se termina adoptando estas culturas ajenas a nuestro país de residencia. En mi muy particular punto de vista se aminorarían estas tendencias explicándole a los menores las culturas y tradiciones propias del país en que residen y hacerlas notar", aconseja otro.

En este sentido, un catalán añade que "en Catalunya existe la tradición de celebrar 'la castanyada', una celebración tradicional en la que se compran y venden castañas, además de que se hacen cenas y fiestas. La razón por la que mucha gente aquí no quiere celebrar Halloween es porque a tenemos una tradición local en la misma fecha y no queremos dejar que se pierda".

"Es más un 'pride day'"

"No me parece algo atractivo celebrar un día a ese vacío argumental histórico usado para vender. Y aparte, es como ir a la iglesia siendo ateo o algo así, supongo; en lo personal no lo celebro porque no está registrado para mí como una festividad, es más un `pride day'", compara otro.

"Por lo general todos los días festivos están hechos para el consumismo, la Navidad es lo mismo que lo de Halloween, ya que se supone que se celebra por el nacimiento de Jesús y saber si Jesús existió nos es imposible, al igual que el Halloween nada más lo celebramos por mero consumismo", explica un usuario.

"Es puro consumismo, alentamos y ayudamos a los niños a mal comer durante una semana y exponemos la integridad emocional de algunos pequeños que no deberían ver gente con hachas en la cabeza escurriendo sangre. ¿Qué le pasa a la sociedad?", se pregunta un participante en el foro.