Mirar al cielo últimamente se ha convertido en la tónica habitual de estos días. Y no por ver si va a llover, que parece claro que no va a pasar, si no por ver si nos ponemos manga corta o tirantes, por lo menos en la Comunidad Valenciana.

Y es que la mitad sur de nuestro país está viviendo una situación climatológica cuanto menos “anómala” para la época del año que estamos viviendo. Hace semanas que el otoño debería haber llegado y con él una bajada de las temperaturas pero poco o nada ha podido notarse. En la provincia de Alicante los termómetros están en una media de 27 y 28 grados, la tónica habitual, por otra parte, ya que desde 2016 se observa que en la primera quincena de noviembre el calor se mantiene, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La predicción de Mario Picazo Uno de los meteorólogos más importantes de nuestro país es Mario Picazo. Cualquier predicción que realice se convierte en noticia y es que su reputación como hombre del tiempo le precede. Así, la última previsión que ha lanzado a su cuenta de Twitter va a tranquilizar a más de uno que quiere empezar a ponerse chaqueta y manga larga. Y es que parece que el otoño comenzar a llegar a muchas partes de nuestro país a las que todavía no lo había hecho. “Ha tardado, pero ahora sí parece que el otoño llega con noviembre a mucha zonas de España que aún ni lo habían olido” comenta en la red social del pajarito. A la publicación le acompaña un mapa en el que se puede ver cómo llega a la península una borrasca que la recorre de oeste a este. Eso sí, las comunidades autónomas que sentirán más los efectos de lo que se llama la Borrasca Claudio serán Galicia, Castilla y León, Extremadura y la zona del Cantábrico. Ha tardado, pero ahora sí parece que el otoño llega con Noviembre a muchas zonas de España que aún ní lo habían olido. #eltiempo #otoño #lluvia #frío https://t.co/SES4qf9mtc pic.twitter.com/2ykm49mx4j — Mario Picazo (@picazomario) 31 de octubre de 2022 El Mediterráneo en noviembre Para la zona mediterránea, Mario Picazo explica que las temperaturas estarán por encima de la media pero, en líneas generales, esta semana serán más otoñales. “Bastantes capitales se quedarán por debajo de los 20ºC. Algunas, incluso, más cerca de los 15ºC de máximo. El aire frío que arrastran estos frentes atlánticos va a llegar a muchos rincones de nuestro país”, indica en la web eltiempo.es. Pese a todo, las previsiones indican que noviembre seguirá siendo un mes cálido, igual que octubre y “cabe destacar que aún las lluvias tardarán en llegar a España”.