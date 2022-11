Mar de Espejos, El baile de la zebra, Jardín de Asia y El gatito gandul. Podrían ser títulos de libros, series o películas, pero no. Son los nombres que reciben las habitaciones de Utopía Alicante, un hotel erótico en el que pagas solo por el tiempo que te quedas, a partir de un mínimo de 2 horas (32 euros la opción más económica).

Lo que toda la vida viene siendo un picadero, solo que en este caso en elegantes estancias que se pueden complementar con comida, bebida y juguetes eróticos a cualquier hora.

Si tienes un "plan" clandestino con tu amante, has conocido a alguien con quien has "conectado" muy rápido o simplemente te da un "apretón" romántico con tu pareja, en este establecimiento abierto las 24 horas, situado en el tranquilo barrio de San Antón, a 5 minutos de la playa y muy cerca del centro de la ciudad, puedes dar rienda suelta a tu pasión y antes, durante o después, disfrutar de su carta de vinos, cavas y champanes, y su oferta gastronómica, donde no falta el marisco, pero también todo tipo de picoteo.

Las suites de Utopía Alicante

Las suites reciben el nombre de Eclipse y La Mazmorra. La primera de ellas ofrece dar rienda a tus fantasías con espejos y jacuzzi. Dispone de una cama redonda con espejo frontal y en el techo, además de un excepcional balcón.

La segunda está pensada para parejas que quieran una experiencia sexual diferente practicando BDSM (sadomasoquismo) y ofrece una cama con espejo lateral, una mazmorra y un sillón tantra.

El hotel, además de las seis habitaciones comentadas, también cuenta con una "sala de juegos" que incluye jacuzzi, grilletes, entre otras cosas, y una boutique erótica.