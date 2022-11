Quien más y quien menos alguna vez ha fantaseado con ese momento en que le toca un premio multimillonario de la lotería. Se piensa en cómo reaccionaría uno, su familia, su entorno, en qué sería lo primero que haría, si dejaría el trabajo, qué casa o coche se compraría, cómo cambiaría su vida. Los más cautos también tienen claro que guardarían el anonimato para evitar peligros, como un posible secuestro de algún ser querido para ser extorsionado.

Quizá este último sería el motivo por el que nuestra cabeza tendería a pensar que un hombre en China, ganador de un premio de lotería de 219 millones de yuanes (más de 30 millones de euros) acudió disfrazado de la cabeza a las pies de dibujo animado para evitar ser reconocido.

Un hombre gana la lotería y se lo oculta a su familia en China



🤑El sujeto ganó USD 30.000.000 después de comprar boletos de lotería por un valor de USD 11 en la región autónoma de Guangxi Zhuang. pic.twitter.com/LnNqKA4foA — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) 1 de noviembre de 2022

Sin embargo, no fue esa la razón por la que sorprendió al mundo presentándose de esa guisa al acto público de entrega de la fortuna que había ganado (171,6 millones de yuanes, que son 23 millones de euros después de impuestos) usando los mismos números que llevaba jugando desde hace años.

El Sr. Li, seudónimo con el que se ha venido a llamar a este nuevo multimillonario, explicó que había ido disfrazado de Dragon Quest Slime amarillo para ocultar a su familia que era el ganador de tan astronómica cantidad.

Y no, tampoco era porque no quisiera compartir con ellos el dinero, sino porque no desea que su mujer y su hijo se conviertan en unos vagos.

"Quiero que trabajen duro en el futuro"

"No le dije a mi esposa e hijo lo del premio por temor a que fueran demasiado complacientes y no trabajaran o no trabajaran duro en el futuro", declaró el hombre al periódico local "Nanning Evening News".

El Sr. Li, que compró el boleto ganador en una tienda en Litang, una ciudad de unos 120.000 habitantes, ha dado una lección al mundo, pues aparte de promover esa cultura del esfuerzo y humildad, también ha donado 5 millones de yuanes (casi 700.000 euros) a obras de caridad.

El hombre, tras enterarse de que había ganado el premio, se encerró en un hotel y "no salí porque tenía miedo de perder el billete de lotería". Tampoco pudo dormir esa primera noche. A día de hoy no sabe todavía qué hacer con tanto dinero.