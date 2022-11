La DGT se está poniendo seria con el uso de los intermitentes. La Dirección General de Tráfico ha publicado una campaña dirigida a los conductores que no utilizan el intermitente y ha alertado de la multa que puede acarrear su uso incorrecto.

Lo ha hecho a través de una nueva campaña que, bajo el eslogan "Mil Maneras", ha utilizado la inteligencia artificial para informar de 1.000 formas diferentes a los conductores de que utilicen los indicadores de dirección de sus vehículos. A través de la campaña, la DGT explica que "el uso de los intermitentes no es solo una norma de seguridad vial, también lo es de convivencia". Además, "es la mejor forma de comunicarte con los demás conductores y, además, evita accidentes", asegura la Dirección General de Tráfico.

Desde la propia DGT se lamentan de la falta de uso de los intermitentes: "A pesar de nuestra insistencia, siguen sin utilizarse lo suficiente". Por ello, la DGT ha recurrido a la inteligencia artificial para crear miles de imágenes que todos los usuarios pueden ampliar y compartir también a través de las redes sociales.

Y lo cierto es que los intermitentes son los grandes olvidados en la conducción y las pocas veces que se usan, se hace de forma incorrecta. Parece claro que los intermitentes previenen muchos accidentes, ya que se utilizan para indicar a otros conductores en qué dirección vamos a ir. Lo que muchos conductores no tienen en cuenta es que no utilizar los intermitentes nos puede acarrear una multa, ya que se trata de una infracción grave.

¿Cuándo hay que poner el intermitente?

Según los datos del Observatorio de Comportamiento en Autopistas, el 74% de los vehículos no señaliza con el intermitente los adelantamientos y muy pocas maniobras de cambio de carril son señalizadas correctamente. Por si no lo tienes claro o se te ha olvidado, te contamos cuándo y dónde debes poner el intermitente. Estas son las situaciones en las que debes poner el intermitente antes de realizar una maniobra:

Giros y cambios de sentido: Algunos ejemplos de este tipo de maniobra son los cruces, intersecciones, salir de la carretera o para superar un obstáculo que hay en el carril. Adelantamientos y cambios de carril: Debemos poner el intermitente siempre que hagamos un desplazamiento lateral en cualquier vía. Además, en los adelantamientos debemos mantener el intermitente puesto durante toda la maniobra hasta que nos incorporemos de nuevo al carril. En las rotondas: Tenemos que utilizar los intermitentes para avisar al resto de conductores de que vamos a cambiar de carril en una rotonda, pero también al salir de ellas. Sin embargo, la DGT explica que no es necesario poner el intermitente para señalizar que nos vamos a incorporar a una rotonda o que vamos a continuar girando. Incorporaciones: Es importante usar el intermitente para señalizar nuestra incorporación a una vía. Por ejemplo, cuando salimos de estacionamiento o al entrar en una autovía. Parar o estacionar: Los intermitentes también deben utilizarse cuando vayamos a detener el vehículo y antes de aparcar.

Además, debes tener en cuenta que poner el intermitente no te da prioridad en la maniobra y solo es una "declaración de intenciones".

¿Cuál es la multa por no poner los intermitentes?

Ahora que ya tenemos claro cuándo tenemos que utilizarlos, es importante saber cuál es la multa que nos pueden poner si no usamos el intermitente. En el Reglamento de Circulación se considera una infracción grave "no advertir a los usuarios con las señales preceptivas y sin la antelación suficiente" sobre las maniobras de cambio de sentido, giro o adelantamiento. Es decir, te podría caer una multa de 200 euros por no poner el intermitente.

Te lo pueden decir más alto, pero no más claro: utiliza los intermitentes.