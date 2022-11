Fue avistado en diversas ubicaciones de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora hace dos semanas. Y fueron varios los "laguneros" que subieron a Twitter imágenes de un haz de luz brillante y lo que parecía ser un artefacto extraño cruzando el firmamento estrellado. Los vídeos que se muestran a continuación impresionaron a cientos de vecinos e internautas.

Como suele ocurrir en estas ocasiones en varios lugares del mundo, los vecinos e internautas se llevaron las manos a la cabeza tratando de buscar el origen del fugaz Objeto Volador No Identificado (ahora llamados "FANI", Fenómenos Atmosféricos No Identificados).

No obstante la explicación al extraño fenómeno que se estaba viralizando en Twitter la tenía precisamente su ahora dueño, Elon Musk. Antes de echar mano de los agentes Mulder y Scully varios usuarios recordaron que se trataba de un cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink que fueron lanzados a la órbita terrestre baja desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, ubicada en California.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) 28 de octubre de 2022

Ocurrió el pasado 27 de octubre y aún siguen circulando los impresionantes vídeos del artefacto sobre el cielo nocturno.

Sencilla explicación

No es la primera vez en que una luz "extraña" aparece en el cielo nocturno como resultado de la empresa Space X, de hecho, en la misma provincia de Alicante hubo un avistamiento debido a la salida de órbita de varios satélites del Starlink que fue vista tanto en el norte de la provincia como en la Región de Murcia.

“Niñato caprichoso”

Un conocido presentador español de radio y televisión ha abandonado Twitter hace poco debido a la compra de Musk de la red social del pajarito. El presentador es nada más y nada menos que Juan Ramón Lucas, que cuenta con una de las más importantes trayectorias profesionales y ha escrito su último mensaje en la comunidad antes de abandonarla de manera definitiva. Durante mucho tiempo, el periodista fue un perfil bastante activo y con un importante número de seguidores e interacciones con los demás usuarios.

El consejero delegado de Tesla y empresario milmillonario Elon Musk ha vendido en los últimos días un paquete de 19,5 millones de acciones de la empresa fabricante de automóviles por un monto de 3.982 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual).

"Me voy. Gracias a los que me han seguido y a los que me han puesto a caldo, porque me he divertido mucho. Ya no me apetece seguir chapoteando para alimentar el negocio del niñato caprichoso. Salud. Hasta siempre", escribía Juan Ramón Lucas antes de abandonar la red.