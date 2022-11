Nuestros padres y abuelos tenían excusa para cantar los temas musicales en inglés como hoy lo hace Carmen "la Marchosa" (alicantina, por cierto), inventándose los estribillos en una suerte de transcripción fonética hecha de aquella manera, puesto que no aprendían el idioma en el colegio.

El problema es que hoy en día eso ocurre con muchas canciones cuyas letras, en teoría, están en castellano. Y eso se debe a que los cantantes de la denominada música urbana, siguiendo la estela de un buen número de jóvenes actores y actrices españoles, no pronuncian bien, haciendo ininteligibles sus mensajes.

A pesar de eso sus admiradores se cuentan por millones, como las ganancias que obtienen por destrozar el idioma. Sin citar directamente a los aludidos, el grupo musical MuchaPepper se ha viralizado gracias a su canción-denuncia en tono humorístico titulada "Vocaliza, coño, vocaliza", que ha arrasado en TikTok y cuyo éxito ha hecho que circule por el resto de las redes sociales.

Esta banda musical, creada a principios de año en Madrid por la cantante Pepa Solano y el compositor Jorge Pérez, hace música trap y hip hop con letras reivindicativas que se entienden de principio a fin. Lo que debería ser lo normal, vaya.

"Hay que cantar como si tuvieras una patata en la boca"

"Cuidado con el legado que dejamos, que cuando en 100 años seamos historia, van a creer que cantábamos así porque el virus [covid] nos dejó gilipollas", reza una parte de la letra de su canción, plagada de dardos a artistas como Rosalía, Bad Bunny y buena parte de los "reguetoneros": "Para tener 'flow', dime que no estoy loca, hay que cantar como si tuvieras una patata en la boca". La artista catalana es una de las referenciadas, puesto que la canción hace mofa de sus icónicas largas uñas.

Su tema no solo dice lo que hay que decir, sino que también se apresura a desmontar las posibles excusas de los perpetradores: "No tiene nada que ver con los acentos, es que parece que cantas para dentro" o "si quiero 'perrear' me marco un reguetón, pero me niego a cantar como si tuviera un flemón".

Pero el mensaje más contundente, la sentencia contra la que no cabe recurso es la siguiente: "Da igual si eres de Europa, América o Marte, que se entienda lo que dices si respetas este arte".

MuchaPepper, canciones que dicen cosas

La irrupción musical de MuchaPepper en el panorama internacional ha sido fulgurante gracias a su "hit" contra los que no vocalizan. En su web se definen como "una reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual".

Según este grupo "es posible hacer pop, trap, hiphop, reggaetón y perrear hasta el suelo mientras se escuchan letras que apuestan por la igualdad, por el cambio social, por el respeto, por la dignidad de todas las personas, por la pluralidad, por el amor, por la ética y por la estética. ¡Se puede y se debe!".

Por eso se consideran a sí mismos "disidencia frente a los valores del main-stream, excluyentes, injustos, machistas y materialistas, contraataque cultural, lucha social en forma de música, dignidad, consciencia, progreso. Muchapepper, canciones que dicen cosas...".

Hacía falta un poco de "pimienta", y de golpe nos llega mucha. Bienvenida sea.