Y se hizo la luz en Vigo. Pasaban las 19.00 horas cuando el alcalde, Abel Caballero, pulsó el botón para hacer brillar los 11 millones de luces LED en Porta do Sol, arropado por su equipo de gobierno. “¡Y empezó la Navidad en el planeta!”, pregonó poco después de completar la cuenta atrás desde 10 en inglés, castellano y gallego, en este orden.

Gracias a su “decreto”, bromeó, hizo que dejase de llover minutos antes de comenzar el acto de encendido, retransmitido por 36 medios de comunicación nacionales e internacionales –como las agencias de noticias France Press o Associated Press– y cubierto por más de 90 periodistas. De forma presencial, y con la ayuda de dos pantallas grandes en Policarpo Sanz y la Farola de Urzáiz, el evento fue presenciado por unas 45.000 personas. La previsión municipal es que pasen por la urbe más de 3 millones de personas en los casi dos meses que permanecen activas las luces y generen un retorno económico de entre 500 y 1.000 millones de euros.

No hubo chubascos ni mascarillas, pero sí nieve –salió disparada desde varios cañones–, confetis... y música. Volvió a sonar el clásico Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon, y debutó Englishman in New York, de Sting, que actuó el pasado verano en la urbe olívica. Mientras, el árbol bailó con su característico juego de luces y deleitó a los asistentes a Porta do Sol –con aforo de 9.000 personas; empezó a llegar gente unas dos horas antes– y el entorno.

Con micrófono en mano, el alcalde, vitoreado a su llegada al escenario, dio la bienvenida a los presentes y a los que siguieron el acto por una pantalla. Lo hizo hasta en inglés y mostrando su característica energía. “Vigo da luz verde a la Navidad. Después, arrancará en Nueva York, Londres, París, Roma y el resto de España. Esto nos hace sentir felices, orgullosos y contentos”, apuntó tras poner en valor que Vigo es una ciudad laboriosa, capaz de fabricar automóviles y barcos, pescar e investigar. “Trazamos una senda de economía. Vigo vive en el mundo. Todo esto se debe a los vigueses y viguesas. ¡Os quiero, os quiero y os quiero!”, añadió.

También tuvo palabras de cariño para los visitantes, llegados desde numerosos puntos de Galicia y España, incluso de Portugal: “¡Os queremos, os queremos y os queremos! Os recibimos con los brazos abiertos, como amigos. Nos gusta que la gente venga a la ciudad. Nos sentimos emocionados de poder encender las luces de Navidad para todos”.

Antes de apretar el botón, el alcalde se acordó de las personas que se llevó la pandemia del COVID: “Las llevamos en nuestro corazón. Es gente que querría estar aquí y no puede”. Además, destacó el “impulso” a la cultura de la Navidad que lleva a cabo el gobierno municipal, una tarea que “continuará” con el paso de los años, según prometió, a la vez que reconoció el trabajo de su equipo en el Concello y del resto de gente para lograr alumbrar un evento “inigualable” que comenzó ayer con el acto de encendido de los adornos de unas 400 calles. “Lo siguen la Estación Espacial Internacional y el telescopio James Webb”, broméo Caballero, que añadió a su intervención los tradicionales “¡Viva Vigo!” y “¡Feliz Navidad!”.