Me llega una notificación al móvil. Tengo dos minutos para hacer una foto de lo que tengo delante mientras me hago un selfie que no puedo ver. “¡Qué horror! ¡Yo esto no lo subo!”, espeto mientras veo el resultado. Un intento, dos, tres… cinco… al sexto doy el visto bueno. No me gusto, se me ven mucho las ojeras, la cara gorda y algún grano. Lo mejor: solo tengo dos seguidores. El colega que está conmigo en ese momento y otra persona. Aún así me da vergüenza la foto que acabo de subir.