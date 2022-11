El horóscopo de hoy lunes 28 de noviembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es un buen momento para comenzar a tomar las cosas con calma y caminar despacio por el camino que has ido avanzando. Recuerda que lo importante es siempre llegar de la mejor manera a la meta que te has puesto.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es un buen día para quienes se dedican al área de la salud y la terapia de cualquier tipo, ya que es muy posible que reciban las felicitaciones de alguien importante por el trabajo que han estado realizando en favor de una persona en particular, un regalo podría llegar como agradecimiento.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

La persona que has comenzado a conocer está pensando en decirte que ya no quiere seguir algo romántico contigo, es probable que se haya dado cuenta que son mejores como amigos que como posible pareja, si esto sucede no te cierres a la posibilidad de seguir en contacto con esta persona.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La persona que quieres está pasando por un momento complicado de salud, por lo que sería muy bueno que pases un tiempo a su lado, no se trata de algo necesariamente grave, pero si tienes que pedir unos días de permiso o ausentarte de tu trabajo por ello, no lo dudes ni por un segundo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es un excelente día para disfrutar de la familia y de las personas que más quieres, no debes pensar que tendrás siempre todo el tiempo del mundo para compartir con ellos, aprovecha estos días especiales.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que tengas una reunión de trabajo que implique el debatir ideas y compartir pensamientos con otras personas que también están intentando llegar a la misma meta que tú, por lo mismo, debes ser capaz de escuchar la opinión de todos y exponer tus pensamientos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No debes bajar los brazos frente a lo que no puedas manejar aún. Tienes el poder para luchar y pelear por lo que siempre has querido, no dejes que los obstáculos te impidan lograr ese objetivo que trazaste hace algún tiempo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Necesitas tomar lecciones de algo que te haga olvidar un poco las obligaciones, algo relacionado con el arte podría estar bien, también prueba hacer ejercicio o un taller de meditación. Si tienes un problema que comunicarle a la persona que amas, entonces debes sentarte con ella.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tendrás una jornada muy provechosa en el trabajo, es probable que te lleguen buenas noticias sobre un ascenso o un aumento salarial, pero deberás esperar un poco para ello, no comas ansias, necesitas cultivar la paciencia en tu vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás en un momento muy importante para tu trabajo, por lo que no dejes de cumplir bien con tus obligaciones, podrías recibir buenas noticias el día de hoy. Es un buen día para dedicarle tiempo a la familia, un paseo por el campo podría ser una buena idea.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si estás conociendo a alguien hace algún tiempo, será un buen día para hacer preguntas un poco más personales que te ayuden a saber mucho más de su vida.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Necesitas más tiempo para realizar una tarea que te han encomendado, pero tienes miedo a lo que te dirán si lo solicitas, no te preocupes, recibirás una respuesta positiva, siempre y cuando expliques bien las razones que te llevaron a tener esta demora.