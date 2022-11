Es ya prácticamente una tradición: llevarse un pequeño susto con la llegada del nuevo Villancico de Leticia Sabater, como suele ocurrir aquello que se enmarca entre lo sublime y lo extraño. La fiesta está asegurada con el último hit de la Sabater, cuyo título, "Papá Noel lléname el tanke" sigue la línea lírica de sus últimos lanzamientos.

El videoclip, de toques navideños (jamones de pata negra voladores incluidos) no deja lugar a la imaginación en ningún sentido, tal y como la Leti nos tiene acostumbrados. La autora de la 'Salchipapa', 'El polvorrón' y 'La puta ama' ha lanzado este último sencillo en plataformas de streaming musical diversas, como Spotify, iTunes, o Amazon Music.

No hay canción de Leticia Sabater cuyo lanzamiento haya estado exento de polémica y las redes, rápidamente, se han hecho eco de este último hit que ha llegado para darlo todo en las cenas de empresa.

Impacto en YouTube

El impacto en la plataforma de vídeo YouTube ha sido considerable y el videoclip se ha llenado rápidamente de comentarios irónicos y serios aplaudiendo, sobre todo, la originalidad de Leticia Sabater. Algunos comentarios criticaban la canción haciendo uso de la ironía y el sarcasmo.

"Lo he escuchado, en soledad, con los ojos cerrados y un buen brandy en la mano y he derramado una lágrima impactado por algo tan sublime"; "El mejor video que vi en mi vida, la música, la producción todo es increíble, ha sido oírlo y sangrarme los oídos, además los vecinos llamaron a la policía y me han caído 8 años de cárcel pero mereció la pena"; "Perfecto para la cena familiar de este año".

Otros, aplaudían lo gracioso de la producción y el ambiente festivo de la canción, recordando que, al fin y al cabo, es música para disfrutar de las fiestas: "Aquí estábamos esperandola!!! Leti xmas song! No es Navidad sin ella!!"; "No es Navidad si Leti no saca villancico. Es así y punto!"

Al fin y al cabo, Leticia es ya nuestra Mariah Carey "made in Spain" y se la espera con la llegada de las fiestas.