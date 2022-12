A priori no suena demasiado bien la mezcla, pero será cuestión de probarla. Lindsay Lohan, la actriz caída en desgracia por su adicción a determinadas sustancias, es la protagonista de la campaña promocional de Pilk, la mezcla de Pepsi y leche llamada a ser la bebida estrella de esta Navidad.

En el spot este brebaje aparece como la bebida elegida por el mismísimo Santa Claus para tener la energía necesaria para afrontar su estresante jornada de reparto de regalos en Nochebuena.

Pepsi ha aprovechado la popularización en TikTok de lo que se ha venido a llamar como "dirty soda" o "refresco sucio" para recuperar lo que, aunque parezca un "invento" moderno, tiene sus orígenes en la serie cómica de los años 70 y 80 "Laverne & Shirley", donde ya se mostraba esta inusual combinación líquida.

"That is one dirty soda, Santa», ("Esto es un refresco sucio, Santa Claus") es el título del anuncio donde se puede ver a la actriz disfrutar de un vaso de Pilk, combinación de la P de Pepsi y la palabra "milk", leche en inglés.

La campaña de Pepsi incluye la opción de ganar numerosos premios hasta el 25 de diciembre a los seguidores que se unan al reto navideño #PilkandCookies.

"Era escéptica, pero está delicioso"

"Para las personas están descubriendo qué es Pilk, no les mentiré, yo también estaba un poco escéptica cuando escuché por primera vez sobre esta combinación", ha confesado la pelirroja protagonista de "Chicas malas", quien añade no obstante que "cuando tomé mi primer sorbo estaba sorprendida con lo delicioso que era, así que estoy muy emocionada de que el resto del mundo lo pruebe".

Todd Kaplan, director de marketing de Pepsi, ha explicado que, a raíz del éxito en TikTok de la tendencia del denominado "refresco sucio", rescatado del olvido hace un año por la influencer Olivia Rodrigo, pensaron que «Pilk y galletas sería una buena forma de celebrar las navidades, con una nueva y deliciosa forma de disfrutar del sabor de la Pepsi".

Lindsay Lohan trabaja en su regreso a Hollywood con su comedia romántica de Netflix "Falling for Christmas".