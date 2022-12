Las señales de tráfico son muchas y muy variadas y, aunque al aprobar el carnet de conducir debemos saber el significado de todas, lo cierto es que no es así y con el paso de los años puede que se olviden algunas. Sin embargo, es muy importante que sepamos identificar qué nos quieren prohibir o advertir estas indicaciones. La señal que vamos a exponer a continuación se llama R-200 y, aunque seguro que su nombre no te suena, sí que lo hará su dibujo, ya que es una señal de prohibición de pasar sin detenerse.

¿Conoces la señal R-200?

La señal R-200 la podemos ver normalmente cuando vamos por la carretera y nos aproximamos a un control policial, cuando vamos por la autopista y llegamos a un puesto de peaje o a una aduana, entre otros usos. Se utiliza preferentemente en estos lugares debido a su significado, y es que, aunque su dibujo sea confuso para muchos conductores, su uso es muy importante ya que nos advierte de que por esa zona que vamos a atravesar debemos detenernos y no se podrá reanudar la marcha hasta que no se haya cumplido la prescripción que la señal establece.

En el canal de twitter de la Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico de Madrid, cada semana explican el significado y utilidad de varias indicaciones viales que, por el motivo que sea, son confusas para los conductores.

¿Conoces la señal R-200?



Hoy traemos esta #SeñalDeLaSemana, algo confusa ya que mucha gente desconoce su significado.



Esta señal indica la prohibición de pasar sin detenerse debido a un control policial, puesto de peaje o aduana, entre otros. pic.twitter.com/X1WtbNT6tv — AFASEMETRA (@afasemetra) 9 de abril de 2021

¿Pueden multarte por saltarte esta señal?

Las señales de restricción de paso, como esta, van dirigidas a quienes se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben o limitan el acceso de los vehículos. Por lo tanto, si te encuentras conduciendo tu vehículo y se dan estas circunstancias sí que podrás recibir una multa por hacer caso omiso a una señal de prohibición. Como se indicaba anteriormente, es utilizada para indicar el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y, ojo, porque tras la señal pueden haber instalado medios mecánicos de detención del vehículo por si se diera el caso de que algún conductor no viera o entendiera la señal y no detuviera la marcha. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece.