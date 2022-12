El horóscopo de hoy martes 13 de diciembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas tomar decisiones en el trabajo, quizás quieras delegar esto a otros, pero eres tú quien debe hacerlo, te dará mayor carácter y hará de ti una figura de mayor respeto para otros dentro de tu lugar de desempeño.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Comienza un buen viaje para ti, puede ser en tu propia vida, en tu interior o simplemente un viaje físico hacia otro lugar, un destino que te traerá muchas cosas buenas y te llenará el espíritu de experiencias nuevas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás experimentado diversos cambios en tu vida, pero no los estás tomando en cuenta, estás obviando el hecho de que estas transformaciones son algo muy positivo que te ayudará mucho a avanzar en materias que realmente necesitas poner atención.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes que comenzar a creer nuevamente en el amor, el día de hoy alguien te hará una invitación, pero querrás rechazar la propuesta, intenta no hacerlo y dejar que las cosas fluyan.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor necesita de toda tu atención el día de hoy, es probable que la persona a tu lado tenga que enfrentar un problema familiar y necesite todo tu apoyo y cariño durante la jornada. Comienza a hacer más deporte.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un amor de juventud podría estar buscándote, alguien que quizás no imaginabas que seguía pensando en ti, si te encuentras sin un compromiso actual, entonces puedes darle respuesta a sus mensajes, podría ser algo muy bueno volver a tener contacto.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No le des la oportunidad de volver a una persona que te hizo daño, es importante perdonar, pero también lo es estar bien y sin problemas, intenta pasar por el proceso del perdón cuando te sientas bien para hacerlo, no te fuerces a esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La vida siempre se encarga de entregarnos lo que nos merecemos, al final siempre quienes hacen el bien recibirán una buena recompensa, no dejes que la vida te pase la cuenta si es que has errado mucho y más allá de eso, si has hecho daño a otros con tu actitud a veces un tanto egocéntrica.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La vida no espera a quienes no tienen la capacidad de tener paciencia por lo que quieren obtener, mientras tanto debes esforzarte por lograr las metas que te has puesto, no puedes siempre estar dependiendo de la gentileza de otros para hacer las cosas bien.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Cuando dejes de comportarte de forma inmadura, entonces ahí puedes quejarte de lo que tu pareja no te está entregando, es probable que estés cometiendo errores que están comenzando a molestar al ser amado, no dejes que esto siga sucediendo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás en un día muy especial para compartir con otros, especialmente con aquellos que trabajas codo a codo, día a día. Recuerda siempre que necesitas comenzar a hacer cambios en tu relación con las personas que te rodean, no siempre las cosas serán de la forma que tú quieres.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás teniendo el control total de tu vida, por lo que es importante que comiences a ver bien en lo que estás equivocándote y en lo que estás dando en el clavo, solo así podrás seguir avanzando lo más libre de errores posible más adelante.