Primera luz de los telescopios canarios que estudiarán los asteroides peligrosos.

Una innovadora iniciativa astrofísica y empresarial desarrollada en Canarias acaba de comenzar a investigar el universo en el Observatorio del Teide, en Tenerife. Entre sus objetivos científicos están las dinámicas de los asteroides con el fin de conocer sus trayectorias y posibles impactos con el planeta, tanto en tierra como en agua. Es el proyecto TTT (Two-Meter Twin Telescope o Telescopio Gemelo de Dos Metros en español), compuesto de dos parejas de telescopios que lograron su primera luz el pasado día 5 en el Observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en Izaña. Es una iniciativa privada pionera porque se apoya en dos de los instrumentos del régimen fiscal especial del Archipiélago: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC). Ciencia y diversificación económica se dan la mano en estos telescopios robóticos que han iniciado sus operaciones en uno de los mejores observatorios del mundo.

El proyecto consta de dos tipos de telescopios con espejos primarios de 2 metros y 80 centímetros que investigarán otros muchos eventos del cosmos: las supernovas –explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable en el espacio–, nuevos exoplanetas –o planes extrasolares– y sistemas asociados o los agujeros negros. Entre sus retos científicos también figuran la evolución y variabilidad de los ciclos de actividad en estrellas similares al Sol, detección y caracterización de otros cuerpos menores del Sistema Solar –además de los comentados asteroides– como los cometas o detección temprana y seguimiento de la población de objetos próximos a la tierra o NEOs en su acrónimo en inglés.

Un proyecto de vanguardia

El Telescopio Gemelo de Dos Metros es un proyecto de vanguardia científico-tecnológica. Diversas entidades han participado en el diseño y estructuración de la financiación que se apoya en la RIC y la ZEC, principales pilares del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. El proyecto, de hecho, cuenta con un decreto de idoneidad del Gobierno de Canarias y un informe vinculante emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Canarias. También cuenta con el apoyo de Cajasiete y de un grupo de inversores canarios cualificados en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, que a riesgo y ventura han creído en el proyecto desde el inicio.

Estos telescopios que acaban de empezar a operar investigarán las supernovas o los agujeros negros

El investigador principal del proyecto de financiación y desarrollo de nuevos modelos de negocio, y científico en el IAC, Antonio Maudes, indica que la inversión de carácter privada está alineada con la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. En particular, indica que "se busca crear mercados y desarrollar vínculos bidireccionales entre ciencia y empresas en Canarias, diversificando la economía local en un proyecto que no requiera gasto público". "La investigación ha permitido diseñar mecanismos de incentivos que hacen compatibles las aspiraciones de los astrónomos con los objetivos de diversos inversores", asegura, para añadir: "El TTT es un trabajo de años que hubiese sido imposible sin la ayuda de mucha gente excepcional y en particular del astrofísico del IAC, Miquel Serra-Ricart. Anunciar la primera luz en las Gemínidas, la lluvia de estrellas anual entre Santa Lucía y San Daniel, ha sido especialmente bonito".

La empresa Light Bridges, promotora del TTT, ha querido agradecer la colaboración de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Canarias, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, las secretarías generales técnicas de los ministerios de Ciencia y Hacienda y del Instituto de Astrofísica de Canarias, pilares de este proyecto privado que cederá una parte de las observaciones al mismo IAC, como ocurre con todas las iniciativas privadas que se desarrollan en el Observatorio del Teide.

Proyecto financiero

En marzo del año pasado, el Consejo de Gobierno declaraba la idoneidad del proyecto financiero presentado por Light Bridges para la ejecución y explotación de una red privada de telescopios profesionales robotizados –los TTT– en las instalaciones astrofísicas de la cima de Tenerife, de modo que los inversores interesados en participar del proyecto pudieran materializar fondos de la RIC. La Reserva para Inversiones en Canarias es un incentivo fiscal que permite a las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades reducir la base imponible de las cantidades que, en relación con sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la propia reserva. Este instrumento se creo con la intención de estimular el esfuerzo inversor con cargo a recursos propios, es decir, favorecer la autofinanciación de las inversiones de las empresas que desarrollen su actividad en el Archipiélago.

También se apoya en la ZEC, la zona de baja tributación que se crea en el marco del REF de Canarias con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y diversificar su estructura productiva. El proyecto TTT prevé una inversión de 15 millones de euros. La actuación se ha formalizado a través de un convenio de la empresa con el IAC, que cede el suelo a cambio del 25% de los derechos de observación. Los primeros telescopios han abierto sus ojos desde el Teide para aportar más conocimiento a ese gran misterio que sigue siendo el universo.