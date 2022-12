El horóscopo de hoy miércoles 21 de diciembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Durante los próximos días, te sentirás como un auténtico Supermán o Superwoman gracias a tu inagotable energía y tu espíritu aventurero. ¡Aprovecha al máximo tus superpoderes!

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Puede que te sientas tentado a usar tu cabeza de toro para abrir puertas cerradas o romper obstáculos, pero te recomendamos que te aferres a métodos más convencionales. ¡No queremos que termines en el hospital!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Prepárate para una semana llena de sorpresas y cambios inesperados. Si sientes que tu vida es demasiado predecible, ¡haz una lista de cosas locas que quieres hacer y elige una al azar cada día!

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Los próximos días serán ideales para reflexionar sobre tus metas y prioridades en la vida. ¿Te gustaría ser el próximo rey o reina del mundo? ¡Estudia la historia de los líderes más poderosos y toma nota de sus trucos!

Leo (23 julio al 22 agosto)

Este es un momento perfecto para centrar tu energía en tus relaciones personales y fortalecer los lazos con tus seres queridos. ¡Demuestra tu afecto con un abrazo gigantesco o una tarjeta de "Te quiero más que a mi propio ego"!

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Los próximos días pueden ser un poco estresantes, pero recuerda que tienes la capacidad de manejar cualquier situación que se te presente. ¡Y si todo lo demás falla, siempre puedes recurrir a tus habilidades de bailarín de breakdance!

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Este es un momento ideal para hacer cambios positivos en tu vida y mejorar tus hábitos diarios. ¿Por qué no pruebas llevar tu comida en una mochila y comer mientras caminas hacia el trabajo? ¡Así podrás ahorrar tiempo y quemar calorías al mismo tiempo!

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Prepárate para una semana llena de oportunidades y posibilidades. ¡Aprovecha al máximo tu encanto seductor y conquista a esa persona que te ha estado robando el sueño!

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Los próximos días serán ideales para explorar y aprender cosas nuevas. ¡Considera tomar un curso de catapul-tismo o lanzamiento de dardos! ¡Nunca es tarde para adquirir nuevas habilidades y demostrar tu valentía!

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Los próximos días serán ideales para sacar a relucir tu lado más divertido y juguetón. ¡Considera hacer una carrera de obstáculos en tu salón o jugar a disfrazarte de diferentes personajes! ¡No te olvides de compartir tus aventuras en las redes sociales!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Los próximos días pueden ser un poco caóticos, pero eso no significa que no puedas tener un poco de diversión. ¡Considera hacer una lista de cosas que siempre has querido hacer pero que nunca te atreviste a probar, como comer un plato de espaguetis con la cabeza boca abajo!

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Este es un momento perfecto para relajarte y disfrutar de la vida. ¡Considera tomar un baño de burbujas con un poco de vino y un buen libro, o invitar a tus amigos a una sesión de películas con palomitas de maíz! ¡No te olvides de dejar de lado tus preocupaciones y disfrutar del momento!