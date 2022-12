Con los números premiados en la Lotería de Navidad 2022 ya en las listas oficiales muchos han visto cómo sus ilusiones por hacerse millonarios este 22 de diciembre se desvanecían. Entre ellos, aquellos que habían confiado seriamente en las videncias de un adivinador en Tik Tok. Luis "El Oráculo" pronosticó hace unos días que el Gordo de este año caería en el número 20.182. Se equivocó ya que los 400.000 euros del premio se han ido para los poseedores del número 05490.

¿Acertó el vidente de TikTok el número ganador de la Lotería de Navidad?

Tras conocerse los números premiados en el sorteo de la lotería de Navidad, el vidente no ha dudado en lanzar un mensaje de disculpa a sus seguidores en TikTok.

"La verdad es que este premio gordo no ha salido y lo lamento mucho por todas las personas que habían confiado en mí", comienza el vídeo del adivinador, en el que se ha disculpado valiéndose de una original excusa: "la verdad es que el premio Gordo no ha caído y lo lamento mucho por todas estas personas que han confiado en mí. No ha caído porque es algo que no me representa, lo he dicho en muchas ocasiones". En esta línea, Luis "El Oráculo" ha optado por hacer una crítica a las visiones más materialistas (o loteras) de su oficio, afirmando que "hay muchos caminos para poder ayudar a las personas y el dinero no es lo primero". Unas palabras que a muchos de sus seguidores les ha parecido una forma de escurrir el bulto tras haber fallado en su predicción sobre el premio Gordo de la Lotería de Navidad, un vaticinio sin duda arriesgado.

Muchos de sus seguidores, de hecho, han mostrado apoyo al "oráculo" afirmando que dejándole mensajes en los que le animaban a seguir: "No ha salido [el número], pero has sido muy valiente"; "gracias por dar la cara"; "sigues siendo una persona maravillosa, el año que viene compramos ese número y el que digas"; "no pasa nada, has acertado en muchas cosas", afirma otro seguidor.

Los más críticos resumían su opinión con mensajes en la línea de: "pero hombre... pues claro que no ha salido" y con eso ya, se resume todo.

¿Cómo puedes comprobar si tus décimos están premiados?

Si aún no has comprobado si alguno de los décimos que jugabas están premiados puedes hacerlo ahora mismo a través de este comprobador.