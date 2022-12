Los clientes de Mercadona saben que la cadena de supermercados saca continuamente productos nuevos. Nuevos sabores, nuevas texturas, algún producto original… pero también saben que tal y como llegan pueden desaparecer.

Los supermercados valencianos actualizan continuamente su catálogo de productos y eso también implica que algunos desaparezcan de sus estantes. Son muchos los usuarios que están encantados con algunos artículos pero al tiempo desaparecen sin más explicación, así que acuden a las redes sociales y preguntan por ellos. Es el caso del perfil oficial de Mercadona en Twitter donde numerosos “jefes” (como llama la cadena de Juan Roig a sus clientes) preguntan por este o aquel producto y, casi siempre, con respuesta por su parte.

Por ello, hemos hecho una recopilación de los últimos 5 productos que Mercadona ha confirmado que ya no podrás comprar en sus supermercados.

Los 5 productos que ya no vende Mercadona

Empezamos con los artículos de la sección de alimentación. Un usuario pregunta por unos yogures bebibles con sabor a stracciatella, y lo hace con un original mensaje (con guasa incluída): “Por favor Mercadona decidme que hay un problema mínimo de stock de los yogures líquidos de stracciatella de Hacendado y que pronto los vais a reponer. Si es un conflicto internacional, decídmelo y se arregla en un periquete. Avisadme que en cuanto tengáis compro 20 envases”. Desgraciadamente la respuesta es negativa y un meme del tenista Novak Djokovic es la respuesta.

Por favor @Mercadona decidme que hay un problema mínimo de stock de los yogures líquidos de Stracciatella de Hacendado y que pronto los vais a reponer.



Si es por un conflicto internacional, decídmelo y se arregla en un periquete.



Avisadme que en cuanto tengáis compro 20 envases pic.twitter.com/zmopBqtwTQ — Fran 💙 (@fraarra) 19 de diciembre de 2022

Si pensabas poner en tus cenas o comidas de Navidad el vino Frizzante sin alcohol, como es el caso de Marina Da Silva, tendrás que pensar en buscar otra bebida porque esta no está ya a la venta.

Buenas tardes @Mercadona necesito esta pizza de nuevo en mi vida. Os pido encarecidamente que la volváis a traer, me haríais muy feliz. Muchísimas gracias :) pic.twitter.com/K9dbrmhMHq — C A R M E N (@carmmmu) 18 de diciembre de 2022

Un producto por el que se pregunta en varias ocasiones es la pizza 4 quesos rellena de gorgonzola. “Necesito esta pizza de nuevo en mi vida. Os pido encarecidamente que la volváis a traer, me haríais muy feliz. Muchísimas gracias”, pide Carmen y esta vez la respuesta no es tan tajante: “No podemos asegurarte que esta pizza vuelva a estar disponible”. Ni sí ni no, ni todo lo contrario.

Que ha pasado con las fresi Pink?

Que ya no las veo@Mercadona pic.twitter.com/aq4nDxk2eh — Kati ♡ (@User736894) 18 de diciembre de 2022

Para los golosos han desaparecido las fresitas. Las Fresi Pink en idioma Hacendado, así que más de uno tendrá que buscar una alternativa en la sección de golosinas.

Hola 👋 Ya no tenemos estos cereales. En su lugar podemos ofrecerte el Muesli Natural o el Muesli 50% Frutas-Frutos Secos ambos con un aporte de Fibra y Frutas muy similar. Te adjuntamos imágenes 😊 pic.twitter.com/Z561gRy8gO — Mercadona (@Mercadona) 17 de diciembre de 2022

Y por último tampoco podrás encontrar ya los cereales de fruta y fibra, aunque como alternativa, Mercadona nos propone un muesli natural y/o con frutas y frutos secos en una imagen muy borrosa.