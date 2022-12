El horóscopo de hoy domingo 25 de diciembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es una excelente jornada para hacer un viaje a la naturaleza, necesitas volver a conectar con lo esencial y lo primitivo de la vida, no siempre es bueno pasar todo el tiempo en la ciudad, hay que salir de ella para ver el modo de vida que se lleva en el campo o en el bosque.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás con la disposición de comenzar un camino junto a alguien que has conocido hace poco tiempo, pero que ha cautivado tu corazón, no te apresures, es probable que necesiten más tiempo para conocerse.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una vida llena de lujos y excentricidades suena bien para muchas personas, pero no es el caso para ti el día de hoy, necesitas comenzar a pensar que tienes que guardar dinero para los tiempos malos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un momento muy bueno en tu trabajo podría ocurrir el día de hoy, es probable que alguien haya hecho un comentario muy bueno de ti en otro lado y que alguien llegue a contártelo. No es tiempo de pasar desapercibido frente a otros.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Confía en tus talentos, hoy es el día para pasar un examen difícil, conseguir un ascenso o encontrar un trabajo. Cuida tus finanzas, ya que se vienen tiempos difíciles en la parte económica para los leones.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

En el trabajo tienes una jornada un tanto complicada debido a los constantes cambios que se han suscitado y para los cuales no tenías preparación. No dejes que los cambios den vuelta tu mundo, comienza por adelantarte tú a lo que está sucediendo

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona que estás conociendo hace poco tiempo te ve como alguien muy fuerte y que es capaz de tomar muy buenas decisiones, te lo hará saber el día de hoy, comienza a crear una buena relación con esta persona, porque podrías descubrir muchas cosas a su lado.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes el control de tu vida y eso se nota, los demás pueden verlo, si crees que no es así, entonces no has estado observando bien lo que se ha estado gestando a tu alrededor. Una persona de mucho poder te hará una muy buena crítica, esto con respecto a tu trabajo..

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una persona que quieres mucho está muy pendiente de ti, se ha preocupado por algo que alguien le ha contado, te lo hará saber el día de hoy, no dejes que esto afecte su relación. Un momento muy bueno podría darse con tu pareja, será algo que los unirá mucho.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que los miedos te impidan conocer a alguien que ha estado buscando tu atención, no siempre vas fallar en el amor, debes darle una opción cada vez que puedas, podría ser la definitiva. Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Momento decisivo para la pareja, es probable que estén presentando problemas desde hace un tiempo y ya hayan intentado solucionarlo de muchas formas, no dejes que siga pasando el tiempo y ambos pierdan otras oportunidades

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si tu relación de pareja marcha muy bien, entonces es momento de sincerar los problemas que tienen el uno con el otro, no todo puede ser color de rosa, háganlo hoy. Comparte más con tus seres queridos, están necesitando de ti y te lo harán saber el día de hoy.