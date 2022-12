Hay frases pronunciadas por gente anónima que podrían pasar a la posteridad por lo bien que definen una situación o por lo acertadamente que saben captar la realidad o la idiosincrasia de una ciudad, sus gentes... o al menos una parte de las mismas.

Uno de estos aspirantes a lema generacional se ha podido escuchar en las últimas horas en un vídeo corto de Youtube, un "short", titulado "Noche típica en Alicante" y que apenas supera el millar de reproducciones en el momento de escribir estas líneas.

"Ha pasado todo súper rándom"

El clip, grabado por el usuario Baguetto IRL, supuestamente la noche del triunfo de Argentina en el Mundial, a juzgar por la pintura en su cara, es descrito por el autor como "noches intensas en el barrio de Alicante". En él entrevista a una chica que lleva una rosa en la mano y que, al ser preguntada por su plan para esa noche, contesta que "pues a ver, yo quería emborracharme un poco". Sin embargo, algo ocurrió que frustró, al menos inicialmente, su intención.

Aunque está cortada esa parte (la brevedad del formato obliga) es fácil adivinar que luego el entrevistador se interesa por ese problema que evitaba su cita con la embriaguez.

La joven se explica: "no sé, ya veremos, es que han habido (sic) muchas cosas en un momento. Ha pasado todo súper rándom".

Traducción libre para los no centennials: "me emborracharé luego, pero primero tengo que procesar los azarosos sucesos que he contemplado".

"A una chica le han robado el teléfono"

"¿Qué ha pasado?", se interesa el youtuber. Y entonces la entrevistada explica que "a una chica le han robado el teléfono".

Baguetto IRL se sorprende, pero aprovecha para decir a cámara que "ves, sí que pasa", como si los hurtos de móviles no estuvieran a la orden del día en la noche alicantina. Después, la joven da más detalles sobre el suceso: "estaba llorando desconsoladamente la chica".

"Es que es jodido", asevera el joven. "Luego le he dado el número de la policía al chico que la estaba ayudando y tal", añade la cronista del suceso, anticipando con ese "y tal" el final rosa de la triste historia.

"Alicante siendo Alicante"

"Es que perder el móvil... O sea, que te roben el móvil. Pero no le han hecho daño ni nada, ¿no? Simplemente se lo han quitado", se interesa el youtuber.

"No, pero luego se ha ido a liarse con el chaval que le ha ayudado, ¿sabes?", suelta entonces la chica, justo antes de lanzar la frase más emblemática de todo el vídeo: "O sea, Alicante siendo Alicante". A ver quién supera esa descripción de la ciudad. ¿Estamos quizá ante una evolución del menfotisme?