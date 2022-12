El horóscopo de hoy martes 26 de diciembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

¿Te has sentido como si tu familia te tuviera atrapado en una trampa de responsabilidades y compromisos últimamente? No te preocupes, no eres el único. A veces, nuestra esencia de Aries nos pide más libertad y aventura, pero las obligaciones familiares pueden sentirse como una cadena alrededor del cuello. Pero no te desanimes, ¡recuerda que no hay ataduras reales! Solo es tu percepción de la situación. Además, tienes la suerte de disfrutar de tu trabajo, así que ¡sumérgete en él y olvídate de los problemas familiares por un rato! Todo pasará, y pronto podrás volver a ser el Aries libre y salvaje que conocemos y amamos. ¡Ánimo!

Tauro (20 abril al 20 mayo)

¡Hola, Tauro! ¿Te sientes insatisfecho últimamente? ¡Eso es normal! A veces, nos sentimos como si no estuviéramos alcanzando todo lo que queremos en la vida, ¡pero no te olvides de todo lo que ya has logrado! Has trabajado muy duro para llegar a donde estás, y tienes muchas cualidades que te han ayudado a tener éxito profesionalmente. Además, ¡tienes una gran cantidad de amigos que te apoyan! No todos pueden decir lo mismo. Así que no te rindas, ¡sigue avanzando imparable hacia el éxito! Y no olvides agradecer al universo por todo lo que te ha dado, ¡eso te ayudará a prosperar aún más! ¡Disfruta de tu vida, Tauro!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es posible que sientas que estás atrapado en una situación incómoda y nada de lo que haces parece funcionar. Y es que, a veces, elegimos los métodos equivocados para solucionar nuestros problemas, ¡pero eso no significa que no podamos encontrar una solución! Recuerda que tienes muchos recursos y habilidades para enfrentar cualquier obstáculo. Tal vez lo que te falta sea un poco de paciencia, ¡y eso no es tu fuerte, lo sabemos! Pero no te desanimes, ¡hay maneras de mejorar tu nivel de paciencia! ¿Has intentado hacer yoga o ejercicios de respiración para relajarte? ¡Esos pueden ayudarte a mantener la calma y ver las cosas con más claridad! Así que no te rindas, ¡sigue adelante y mantén la calma! ¡Tú puedes solucionar cualquier problema, Géminis!

C√°ncer (21 junio al 22 julio)

¿Has estado notando que tu intuición está en su punto más alto últimamente? ¡Eso es genial! Parece que tus pensamientos están haciéndose realidad, ¡así que aprovecha esa ventaja! Hoy puedes tener que enfrentar una situación en la que tienes que ver más allá de las apariencias, pero sabes que eso es posible. Confía en tu voz interior y toma decisiones cuidadosamente para evitar cometer errores. ¡Y no te olvides de disfrutar de buenos momentos sentimentales también! Al parecer, tu buen carácter ha cautivado a alguien que acabas de conocer, ¡así que presta atención y descubre quién es! ¡No te resultará indiferente tampoco! ¡Disfruta de tu momento espléndido, Cáncer!

Leo (23 julio al 22 agosto)

Últimamente te sientes como si estuvieras siendo atormentado por alguien que solías creer era imprescindible para ti. ¡No te preocupes, eso es normal! Eres muy independiente y amas tu libertad, pero a veces nos dejamos llevar por las expectativas de los demás. Intenta encontrar una forma de deshacerte de esta persona sin herirla, ¡y no olvides ser honesto contigo mismo sobre tu parte de culpa en la situación! Y si todavía estás sufriendo las consecuencias de una ruptura traumática, ¡es hora de cambiar de actitud! Deja tus miedos en el armario y abre tus puertas al amor de nuevo. ¡No es probable que la misma situación se repita dos veces! ¡Así que no te rindas, Leo! ¡El amor está a tu alcance!

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Ya sabemos que te gusta disfrutar de los placeres gastronómicos de vez en cuando. ¡Eso está bien! Pero si después de Navidad notas que tu báscula te está dando un toque de atención, tal vez sea hora de moderar un poco esos caprichos. Recuerda que las tapas, aunque sean raciones pequeñas, también suman calorías, y las cervecitas que las acompañan también. No se trata de ponerte a dieta drástica, sino de disfrutar de estos placeres de vez en cuando en lugar de todos los días. Y no solo se trata de tu aspecto físico, sino de tu organismo en general y de tu estómago en particular. Así que empieza a alimentarte de manera sana y saludable después de Navidad. ¡Y no olvides incluir más frutas y verduras en tu dieta! ¡Ese es un buen hábito para mantener en el largo plazo!

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

¡Misterioso mensaje para ti, Libra! Hoy es el momento de empezar a deshacerte de todo lo viejo e inservible que tengas en casa. Prepara tu hogar para empezar con buen pie este 2023 y aprovecha cualquier momento libre que tengas para hacerlo. No dejes que la pereza te venza, ¡valdrá la pena cuando sientas tu entorno renovado! Empaqueta la ropa de temporadas pasadas que ya no usarás, deshazte de las prendas que ya no te gustan y llévalas a reciclar o véndelas a través de las redes. ¡Quién sabe, tal vez puedas sacarte algo de dinero con lo que darte algún capricho! Y no olvides pedirle ayuda a tu mejor amiga o amigo. ¡Cuando terminéis, podéis salir a celebrarlo! ¡Recuerda todas las cosas positivas que puede traer a tu vida hacer esto a diario!

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

¡Hola, Escorpio! Si te sientes con el ánimo por los suelos y menos energía que la batería de tu móvil a última hora del día, ¡dale permiso a tu cuerpo para relajarse un poco y recuperarse! Tal vez estés asumiendo demasiadas responsabilidades y eso te esté agotando. Trata de descansar un poco y rechaza cualquier pensamiento que te altere o te haga sentir culpable por no involucrarte en asuntos que no te corresponden. ¡Ayuda cuando puedas, pero no a costa de tu propio bienestar! Y si no estás en plena forma psicológicamente, probablemente no podrás ser de mucha ayuda de todas formas. Así que hoy enfócate en recargar tus pilas y deja de preocuparte por todo lo que tienes que hacer antes de Nochevieja. ¡No planifiques demasiado y ve sobre la marcha! ¡Mañana te alegrarás de haber tomado esta decisión! ¡Y no olvides añadir un poco de humor a tu día!

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás que te sales, Sagitario. Aunque ya ha pasado la Navidad, quizá aún estés pensando en darte un capricho como regalo de año nuevo Si tienes en mente algo como un patinete eléctrico, una bicicleta o incluso una moto, ¡piensa en las consecuencias antes de ceder al primer impulso! Tienes que considerar dónde lo vas a guardar y los inevitables gastos que conlleva. Y si te estás planteando adoptar una mascota, piensa en todos los pros y contras antes de tomar una decisión. ¡No actúes sin pensar y aplaza la decisión hasta que lo hayas meditado! Son cosas estupendas, sin duda, pero tienes que estar muy seguro y elegir la mejor opción. ¡Antes de decidirte por algo, Sagitario, consulta con tu almohada! ¡Seguro que mañana decidirás mucho mejor!

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

¡Ten cuidado, Capricornio! Hay personas que pueden estar intentando sacarte dinero de forma poco honesta. ¡Escucha a tu intuición y presta atención a quienes tienes a tu alrededor! A partir de hoy, tendrás muchas oportunidades de prosperar en el ámbito profesional, pero también habrá personas poco recomendables que te seguirán rodeando. Huye de los envidiosos y evita compartir detalles sobre tus asuntos con personas que no pertenecen a tu círculo más cercano. En el terreno sentimental, tanto si eres soltero como si estás en una relación de largo plazo, tendrás buena suerte hoy. ¡Recuerda mantenerte alerta y no dejes que nadie te engañe!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

¡Hola, Acuario! Parece que has estado muy ocupado últimamente, con el trabajo y el amor exigiendo tu atención a diario. Pero hoy es el momento de relajarse un poco y tomarse un respiro. Sí, quizás tengas algunos frentes abiertos y algunas preocupaciones económicas, pero eso no significa que tengas que agobiarte todo el tiempo. ¡Haz una pausa y toma un respiro! Habla con tu pareja y comparte tus temores con él. Organiza tu presupuesto y planifica tu tiempo a diario para que puedas afrontar cualquier tarea sin demasiado esfuerzo. Y sobre todo, no te preocupes demasiado. ¡Todo saldrá bien!

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

¿Te has dado cuenta de que tienes algo de barriguita? No te preocupes, no eres el único, estas fiestas pasan factura hasta a los abdominales de Mario Casas. ¿Sabes qué puede ser el problema? ¡Has estado disfrutando demasiado del sofá y de los polvorones! Es hora de ponerse a trabajar y recuperar esa figura de antaño. Pero no te preocupes, no tienes que hacer lo mismo que todos los demás. Si no te gusta el gimnasio, no lo pagues y no vayas, así también te ahorras unos eurillos. Tampoco tienes que hacer deportes de defensa personal o bailar (si no te apasiona). Lo importante es que encuentres algo que te guste y lo hagas a diario. ¡Así recuperarás esa forma física de la que tanto disfrutabas!