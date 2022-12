El horóscopo de hoy jueves 29 de diciembre de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

¡Hoy es tu día para brillar! Tienes mucha energía y estás listo para tomar el mundo por asalto. Aprovecha para hacer cosas nuevas y emprendedoras y no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Y si alguien te dice que no puedes hacer algo, solo dile que no hay nada que no puedas lograr con determinación y esfuerzo. ¡Después de todo, eres el líder del zodiaco!

Tauro (20 abril al 20 mayo)

¡Hoy es el día para saciar tu sed de conocimiento! Si te sientes un poco aburrido, busca un libro interesante o habla con tus amigos sobre sus últimas aventuras. Y si todo eso falla, siempre puedes hacerle preguntas a tu gato (aunque probablemente no obtendrás muchas respuestas). ¡Recuerda, la ignorancia es una enfermedad, pero el conocimiento es el antídoto!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

¡Hoy es el día para hacer cambios! Ya sea que decidas cambiar tu peinado o tu actitud, hoy es un buen día para probar cosas nuevas. Y recuerda, la cooperación es clave, así que si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. ¡Después de todo, dos cabezas son mejores que una!

C√°ncer (21 junio al 22 julio)

¡Hoy es el día de los demás! Pon a los demás antes que a ti mismo y verás que aprendes mucho de las experiencias de los demás. Y si alguien te hace un favor, asegúrate de devolvérselo con una sonrisa. ¡Recuerda, el amor es una moneda que siempre vuelve a ti!

Leo (23 julio al 22 agosto)

¡Tómate el día con calma! Aunque no estés muy activo hoy, estarás más consciente de lo que debes hacer para mejorar en algún área de tu vida. Y al final del día, te sentirás más en paz. ¡Recuerda, tomarse el día con calma es la clave para una vida más feliz!

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

¡Sé el amigo más amigable del mundo! Hoy estarás lleno de buena energía y querrás evitar cualquier confrontación. Así que si tienes que discutir algo, trata de hacerlo de manera amistosa y tolerante.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

¡Sé el amigo más amigable del mundo! Hoy estarás lleno de buena energía y querrás evitar cualquier confrontación. Así que si tienes que discutir algo, trata de hacerlo de manera amistosa y tolerante. ¡Recuerda, una sonrisa siempre es mejor que una pelea!

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

¡Hoy es un buen día para tomar decisiones! Presta atención a los detalles y sigue tu intuición para tomar las mejores decisiones. Y si tienes dudas, no dudes en pedir ayuda a tus amigos o a Google. ¡Recuerda, siempre hay una respuesta para todo, solo tienes que saber dónde buscar!

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

¡Maneja tu dinero con sabiduría! Combina tu práctica y tu intuición para tomar las mejores decisiones financieras. Y si necesitas hacer gastos en casa o contratar a alguien para hacer algún trabajo, asegúrate de pedir varios presupuestos y compararlos para tomar la mejor decisión. Respira hondo y prepárate para la cuesta de Enero. ¡Recuerda, el dinero no crece en los árboles, así que ahorra donde puedas!

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

¡Hoy estarás lleno de energía mental! Aprovecha para reflexionar sobre lo que quieres en la vida y tomar decisiones importantes. Y si alguien te dice que no puedes hacer algo, demuestra que están equivocados. ¡Recuerda, el éxito es la mejor venganza!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

¡Tómate el día con calma! Si tienes tiempo libre, aprovecha para relajarte y hacer algo que te guste, como hacer deporte, leer un libro o dar un paseo. Y si tienes suerte, quizás también tengas un buen día en lo económico. ¡Recuerda, el dinero no lo es todo, pero es una buena manera de comprar cosas divertidas!

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

¡Hoy es un buen día para el trabajo en equipo! Comunícate de manera ágil y sincera con tus amigos y te sentirás más unido a ellos. Y si alguien te pide ayuda, no dudes en brindarla. ¡Recuerda, todos necesitamos un poco de apoyo de vez en cuando! ¡Y si todo lo demás falla, siempre puedes contar con tus amigos para hacerte reír!