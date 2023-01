El horóscopo de hoy domingo 1 de enero de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona interesada en ti puede acercarse el día de hoy, actúa de forma normal y sin pretender ser alguien que no eres. Ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor es una buena forma de siempre estar atento a las cosas buenas que están llegando a tu vida.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Cambios importantes en el lugar de trabajo, que podrán mostrar sus primeros signos el día de hoy, ajústate a estas modificaciones y no tendrás problemas. Si tienes la opción de dar a conocer tus ideas nuevas en tu trabajo, hazlo sin miedo. Prueba alguna comida nueva y exótica, será una buena experiencia.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es probable que estés creando algo muy bueno en tu trabajo, las ideas han estado brotando de ti, pero junto a esto tienes que estar más atento a las posibilidades que se abrirán para presentar ese proyecto en el que has estado trabajando. Incrementa el consumo de legumbres en tu dieta, te darán energía.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En el trabajo, puedes recibir una traición por parte de alguien que creías estaba de tu parte. Siempre debes ir con cuidado con las cosas que dices y cuentas a los demás, no des información innecesaria a personas que no conoces bien.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si el día de hoy recibes un dinero que no tenías presupuestado, como una herencia o un premio en los juegos de azar, procura seguir este consejo, no gastes un dinero extra que podría llegar el día de hoy, es mejor que guardes lo que obtengas para un momento donde de verdad necesites usarlo. No confíes de buenas a primeras en todo aquel que te muestre una linda sonrisa o una palabra amable.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Alguien podría hacerte un presente hoy, pero si lo que te dan de regalo no es de tu gusto, no le hagas saber de inmediato, aprende a pensar bien antes de reaccionar, podrías herir los sentimientos de alguien muy querido. Si estás teniendo conflictos en términos amorosos, ha llegado el momento de darles la solución que requieren, sabes lo que tienes que hacer.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Buen momento para invertir o para pensar en realizar un negocio junto a alguien de confianza. Un amigo estará dispuesto a apoyarte en cualquier empresa que quieras realizar, no desaproveches esta ayuda y mantengan siempre separada la amistad de los negocios. No te sientas fuera de lugar, ni tampoco pienses que las labores que realizas son poco importantes.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si quieres probar suerte en algún juego de azar, hoy es un excelente día para hacerlo. Intenta pasar más tiempo con la familia, lo necesitas. Es bueno que tengas esa excelente relación con una persona dentro de tu trabajo, es posible crear amistad con alguien dentro del área laboral, solo se deben separar las cosas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Recibirás una noticia excelente en el trabajo, lo que te pondrá de muy buen humor. Si eres un emprendedor y esperas el resultado de alguna propuesta que realizaste, recibirás buenas noticias.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Debes tener cuidado con las cosas que dices el día de hoy, es probable que termines hiriendo a una persona que quieres mucho solo porque no pudiste contenerte. Hoy es un día para aprender a dejar ir eso que no te hace bien.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Problemas en la pareja a causa del estrés. Usa este día para pensar bien lo que necesitas para estar mejor siempre. Debes comenzar a ahorrar. Entrega un buen consejo y ayuda a quien te está necesitando.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis podría tener un día agotador, por lo que debes intentar sacar lo mejor de esta experiencia. Es probable que tengas que dar una ayuda extra a algún compañero que lo esté necesitando, no lo dejes a deriva y aporta con tu conocimiento a que se ponga al corriente.