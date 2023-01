En España, todas las ciudades deberán implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de este año 2023, lo que significa que no se podrán circular con motos sin etiqueta medioambiental en estas zonas. Desde hace un par de años, las ZBE de Madrid y Barcelona ya estaban en funcionamiento, pero ahora es el turno de las ciudades del país que superen los 50.000 habitantes.

¿Las motos también deben llevar pegatina medioambiental?

De acuerdo con el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los ayuntamientos deben delimitar y señalizar una zona de su ciudad a la que no se podrá acceder con un coche o moto sin etiqueta medioambiental. Además, deben contar con los medios necesarios para controlar el acceso a estas zonas, como una red de cámaras lectoras de matrículas. También deben publicar en su normativa municipal la aplicación y cuantía de las multas por no respetar la ZBE.

Si tu moto no cuenta con una etiqueta medioambiental (B, C, Eco o 0), no podrás acceder a estas zonas de circulación restringida. Y, además, si tu moto está matriculada antes del 2003, tampoco podrás circular por las ZBE. Por ello, si pese a esto decides entrar en estas zonas con tu moto sin etiqueta, te aplicarán una multa grave que puede llegar a ser de 200 euros diarios cada vez que incumplas la normativa de la ZBE. Sin embargo, esta sanción solo es económica, no conlleva la pérdida de puntos en el carnet de conducir.

Es importante también tener en cuenta que, si viajas a otra ciudad, debes informarte de las ZBE de las ciudades a donde vayas para evitar sanciones. Por lo tanto, infórmate de dónde está la ZBE en tu ciudad y, si no tienes etiqueta medioambiental en tu moto, evita entrar en ella a toda costa, porque las cámaras captarán tu matrícula y te multarán igualmente.

¿Dónde se pone la pegatina ambiental de la DGT en las motos?

La etiqueta medioambiental de la DGT se coloca en la moto para poder circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda colocarla en la cúpula o pantalla parabrisas, o en cualquier otro lugar visible del vehículo.

Tipos de etiqueta ambiental de la DGT para motos y ciclomotores

Las motos deben tener una etiqueta medioambiental para poder circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades. Actualmente, existen cuatro tipos de distintivos medioambientales de la DGT para motos y ciclomotores:

Etiqueta Cero o Cero Emisiones (color azul): para vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía superior a 40 kilómetros. Las motos eléctricas de batería son las que suelen lucir esta etiqueta.

para vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía superior a 40 kilómetros. Las motos eléctricas de batería son las que suelen lucir esta etiqueta. Etiqueta Eco (color verde y azul): para híbridos no enchufables (HEV) y enchufables (PHEV) con autonomía inferior a 40 kilómetros.

para híbridos no enchufables (HEV) y enchufables (PHEV) con autonomía inferior a 40 kilómetros. Etiqueta C (color verde): para ciclomotores, cuadriciclos ligeros y motocicletas con normas Euro 4 (2016) y Euro 3 (2006) de emisiones.

para ciclomotores, cuadriciclos ligeros y motocicletas con normas Euro 4 (2016) y Euro 3 (2006) de emisiones. Etiqueta B (color amarillo): para vehículos con nivel de emisiones según norma Euro 2 (2003).

Si una moto está matriculada antes del año 2003, no podrá circular por las ZBE.