Propietarios y promotora dicen que no no existía protección ambiental en Valdecañas

Los propietarios de Marina Isla Valdecañas y el promotor del complejo consideran que la propuesta de ley que presentó el pasado 29 de diciembre el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura "puede dar solución al problema" en torno a la legalidad del proyecto que defienden, porque "viene a corroborar que en Valdecañas nunca ha existido una ZEPA formalmente". Es la posición que vienen defendiendo desde que acreditaron con los expedientes de la Junta que nunca se había completado la tramitación para declarar la mayor parte de las zonas ZEPA de la región, entre ellas la que afecta a las 134 hectáreas que ocupa el resort. Hay 55 de las 84 existentes sin regularizar y eso es lo que se trata de acometer en esa reforma legal.

De momento es solo una propuesta que debe someterse ahora a tramitación; pero para al abogado de los propietarios, Luis Díaz Ambrona, el texto es "jurídicamente impecable, sin un punto débil", y por ello, confía "en que se apruebe y sea el final de esta larga contienda judicial, más allá de que puedan quedar algunos flecos por resolver como la indemnizaciones a la promotora, porque no olvidemos que se ha construido un 40% de lo que estaba previsto allí", recuerda al teléfono.

La reforma (y esa es la clave) permitiría legalizar las construcciones en pie que no hayan dañado el medioambiente; eso iría «en línea total», según el abogado, con lo que ya recogió el auto de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en cuanto a la forma de ejecutar la sentencia de demolición. En ese auto se planteaba preservar lo que ya estaba en pie y demoler lo que estaba en vías de ejecución. Esa cuestión es la que dirimen ahora por un lado el Tribunal Constitucional y también el Supremo en los recursos de revisión que plantearon los propietarios, "precisamente porque la ZEPA no estaba formalmente declarada", apunta.

Para Díaz Ambrona, la propuesta de ley "viene a cubrir un vacío legal que existía en Extremadura en relación a las ZEPA [Zonas de Especial protección de Aves] en general, puesto que de las 84 había 55 que no se habían declarado como tal"; entre ellas está la del pantano de Valdecañas. "No es una declaración específica para Valdecañas", puntualiza. Apunta a que en el texto se regulan tanto la zonificación como los posibles usos y actividades por parte del hombre en ellas, "y se incluyen además varias ZEPAS urbanas como la de la ciudad monumental de Cáceres, lo que viene a corroborar que el hecho de que sea una ZEPA no quiere decir que no se puedan desarrollar actividades humanas, siempre que quede preservado el medioambiente como quedó acreditado en el caso de Valdecañas", anota también.

Plenos poderes en urbanismo

El letrado recuerda además que el Ejecutivo autonómico tiene "plenos poderes en materia de urbanismo, ordenación del territorio y medioambiente, otorgados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura". Sobre esa base, la Asamblea tiene capacidad para sacar adelante la propuesta de ley, que estaría garantizada con la mayoría absoluta que ostenta el PSOE en estos momentos en la Cámara. A su juicio, lo que recoja el texto definitivo "marcaría el futuro del complejo turístico".

También coincide con esa visión el responsable de la promotora que levantó el complejo, José María Gea, a falta de estudiar «en más detalle» el texto presentado por el PSOE. "Viene a demostrar que en Valdecañas nunca ha existido una ZEPA, que es en lo que se basan hasta ahora las sentencias. Pero habrá que ver qué dicen los tribunales", advierte.

Gea valora que la Junta de Extremadura "al menos ha sido ahora honesta al reconocer la situación de esta ZEPA" y confía en que la aprobación pueda suponer "una aportación importante a la situación judicial".

Los socialistas presentaron la semana pasada la que se interpreta como la última baza del Ejecutivo extremeño para intentar mantener el complejo en pie. El encabezado de la propuesta, de 34 páginas, hace referencia a la declaración formal de 55 territorios de la región como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y en el texto se explica que pese a que se iniciaron los trámites, estaban pendientes de someterse a ese procedimiento para que formalmente fueran declarados como tal. El texto está plagado, en todo caso, de referencias a la situación específica del Proyecto de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas.

En la exposición de motivos ya se pone en valor las consideraciones del dictamen del Consejo Económico y Social, que señala que "el proyecto Isla Valdecañas ha tenido un impacto favorable en la zona, tanto desde el punto de vista económico como de generación de empleo y de fijación de población en el territorio"; también se recuerda en ella que sendos autos del TSJEx reconocen que la situación ambiental mejoró.

Además en la disposición final segunda, sobre la "concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden", plantean que "las edificaciones y construcciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas [...], evidenciado según informes ambientales existentes que no causan perjuicio a la integridad ambiental del lugar, quedan legalizados, sin perjuicio de las medidas ambientales que sean procedentes, de conformidad con los informes que emita la autoridad ambiental".

Crítica ecologista

Los ecologistas aprecian en la propuesta de los socialistas en la Asamblea una situación «similar a la que se planteó con la modificación del artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura» y consideran que "se trata de impedir de nuevo la ejecución de la sentencia" que ordena la demolición, según José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, que sigue en el litigio judicial.

"Se está tratando de dar cobertura con esto a lo que invocan los propietarios y la promotora para legalizar la situación de Valdecañas", sostiene Trillo, que asegura que una vez que se complete la tramitación de esa ley estudiarán si pueden dar nuevos pasos judiciales.