La Navidad no siempre es una época de alegría: para muchas familias son fechas donde se acentúan las dificultades, ya sea por la falta de recursos para hacer regalos a los seres queridos o la imposibilidad de estar con la familia. La vuelta de las vacaciones navideñas es, por muchas razones, difícil para algunos alumnos, algo que este profesor que se ha hecho viral entendió a la perfección gracias a un alumno. El profesor, de nombre “Director saturado” en Twitter, ha contado cómo hace años recibió una lección por parte de un niño que no olvidará jamás.

“Hace muchos años, al principio de dedicarme a la docencia, solía preguntar a los niños qué les habían traído los Reyes...”, cuenta el profesor. “Hasta que, un año, un niño me contestó que nada. Entonces lo comprendí. Fue la última vez”. Un simple tweet que resume de una forma muy dura el significado de Reyes Magos y Papá Noel para muchos niños; el de no tener un regalo.

Este profesor ha explicado en la red social del pajarito cómo, desde entonces, nunca pregunta qué regalos han recibido los niños en Navidad. El duro tuit ha recibido más de 7.000 “me gusta” y se ha compartido más de 800 veces.

Han sido muchos los usuarios que han participado en el debate dando propuestas o contando sus propias experiencias sobre cómo abordar la vuelta de las vacaciones de Navidad y el tema de los juguetes o regalos en el aula. Una usuaria ha participado haciendo un útil listado de preguntas que, según su opinión, no debería hacer un docente:

Hace muchos años, al principio de dedicarme a la docencia, solía preguntar a los niños qué les habían traído los Reyes.

Hasta que un año, un niño me contestó que nada.

Entonces lo comprendí. Fue la última vez. — Director saturado 👨‍🏫 (@rafa_79_av) 4 de enero de 2023

“Preguntas que ningún/a docente debe hacer que implique poder adquisitivo o material: Regalos, cumples, vacaciones, profesiones de las familias, situaciones personales… Diferencia y aceptación de la diversidad s e trabajan desde y en la clase”, comenta esta docente.

Algunos usuarios no están tan de acuerdo con el profesor, y han comentado sobre los “derechos” de los otros niños a hablar o no de los regalos recibidos durante las navidades. “Director saturado” lo ha tenido muy claro a la hora de contestar a estos usuarios: una cosa es hablar sobre los regalos y otra dejar en evidencia lo que unos han recibido (y lo que no han recibido otros). “Creo que entre ellos se pueden contar lo que quieran, es más, seguro que lo hacen. Exponerlo ya no”.