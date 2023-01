La festividad del Año Nuevo Chino arrancará en este comiendo de febrero 2022 y tenemos las nuevas predicciones del horóscopo chino. El Año Nuevo chino del Conejo está aquí y muchos tienen puestas las esperanzas en esta nueva etapa que comienza el 23 de enero de 2023. Este año 4.720, según el calendario chino (2022 en nuestro calendario gregoriano) será el año del Conejo de agua que dice adiós al pasado año del Tigre de agua.

Características del Conejo de Agua

El 'Conejo de agua' es el animal que marcará este año el destino de los diferentes signos en el Año Nuevo Chino. Este animal simboliza el ingenio, la mentalidad rápida y la sagacidad. Además, son muy observadores y no se les escapa ni una. Las personas Conejo de agua son amistosas, empáticas, amables y serviciales. Se adaptan, gracias a estas características, a diferentes ambientes, aunque su punto "débil" es que esa bondad puede hacer que se dejen llevar por otros con peores intenciones, es muy fácil que se sientan engañados. Pertenecen a este horóscopo aquellas personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

Predicción

A continuación puedes comprobar qué animal eres según tu año de nacimiento y qué te depara este año 2023 según tu horóscopo chino. Y cuál es tu signo del zodiaco y animal según tu fecha de nacimiento.

HORÓSCOPO BUEY 2023:

(Los nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Si eres un buey, ¡se acabó el estrés! Dejarás atrás las ansiedades de 2022 y este nuevo año 2023 te traerá grandes momentos de paz y serenidad donde puedas pastar a tu gusto. Eres una persona que necesita, ante todo, calma, y este año te aportará toda esa buena vibra que necesitas en tu vida social y amorosa. Será para los bueyes un año muy estable, sin altibajos de esos que te encogen el corazón y tanto odias. A respirar.

HORÓSCOPO RATA 2023:

(Los nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Las personas nacidas bajo el signo de la rata van a vivir muy buenos momentos en el ámbito del hogar y la familia, disfrutando al máximo de la compañía de seres muy queridos. Si para algunas de las personas "ratita" la crisis postpandemia ha afectado a su ambiente laboral, quizá este no sea el mejor año, pero sí contarán con el apoyo de grandes amigos y familiares. Un gran año para el amor.

HORÓSCOPO TIGRE 2023:

(Los nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los tigres se despiden de su año, lo que no significa que este 2023 vaya a ser peor para ello. Este signo del zodiaco chino va a seguir "a tope" en algunos aspectos de su vida, como el trabajo. Este va a ser el año en el que los tigres van a ahorrar y a alcanzar sus metas económicas. Además, en lo personal van a aprender a demostrar sus sentimientos y también a compartirlos, por lo que sus parejas o potenciales parejas, amigos y familiares, van a agradecer un montón que esta "fiera" muestre su lado más vulnerable. Llega una magnífica etapa para ti, tigre, así que a sacar los dientes (para sonreír).

HORÓSCOPO GATO, CONEJO O LIEBRE 2023:

(Los nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Bueno, este será el año de los conejos, con las grandes habilidades sociales que hemos señalado más arriba. Este 2023 será para todos ellos muy probable que puedan alcanzar sus metas, eso sí; necesitan constancia, si no, no conseguirán nada. Para ello deben seleccionar muy bien qué les aporta y qué no les aporta nada para hacer criba. Aprende a decir "no", conejo. Va a ser la gran lección que te lleves este año.

HORÓSCOPO DRAGÓN 2023:

(Los nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2023)

El próximo mes de febrero y marzo van a ser muy flojos para los nacidos durante el año del dragón. Su forma de ser, fogosa y, a veces, impulsiva, va a hacer que tomen malas decisiones. Con frecuencia pueden descuidar amistades y amores de verdad por otras relaciones más superficiales, y esta es una filosofía totalmente contraria a la del Conejo, que llevará el timón de este año 2023. Será un año de sensibilidad, profundo y humilde, del que los dragones van a tener que aprender mucho. Una vez asuma sus equivocaciones todo irá a mejor y será un año muy pleno en lo personal como profesional.

HORÓSCOPO SERPIENTE 2023:

(Los nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Las serpientes se enfrantarán a un año complicado en algunos aspectos: lo familiar, lo social, lo laboral... Hasta incluso lo legal (mucho ojo, mucho ojo). Deberán tener presente que no todo dura eternamente y que esta es una oportunidad para, más que nunca, demostrar su valía y su buen corazón en los momentos duros. Toca "apechugar" y aprender a dar pasos atrás para escuchar a los demás también; el pasotismo no te ha funcionado y este será el año que te lo demuestre. Mucha fuerza, reptilianos.

HORÓSCOPO CABALLO 2023:

(Los nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Si habéis tenido problemas el año anterior, este 2023 se presentarán muchas de las respuestas y otras tantas oportunidades para resolver los cabos que quedaron sueltos. Este 2023 va a ser el año en el que los caballos eliminarán de su vida las cosas que no funcionan, esto significa, efectivamente: nuevas oportunidades, personas y experiencias que deberán aprovechar. Los caballitos deberán dejar a un lado el miedo porque, de verdad, este año sí va a ser el año. ¡A trotar!

HORÓSCOPO CABRA 2023:

(Los nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Este año los cambios y nuevas oportunidades en lo laboral van a marcar a todas las cabritas. Estos últimos años han sufrido mucho, pero este 2023 sus problemas van a quedar atrás y por fin van a poder pastorear tranquilas. Además, el horóscopo chino predice una inyección económica importante que animará a las cabras aún más en lo laboral y, sobre todo, de cara al ocio, viajes y cualquiera que sean sus metas.

HORÓSCOPO MONO 2023:

(Los nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El cambio marcará significativamente al mono este Año Nuevo Chino 2023. Este pasado año nuestros queridos simios lo han pasado mal (algunos fatal), pero todo esto les va a ayudar a elegir qué quieren y qué no de cara al futuro. En lo familiar habrá situaciones complicadas, pero el aura del año del Conejo les transmitirá la paciencia propia del signo que rige el año y aprenderán a ser pacientes y a escuchar a los demás.

HORÓSCOPO GALLO 2023:

(Los nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

No es fácil ser el jefe del corral, pero este año, después de mucha rebelión en la granja, los gallos van a tener algo de paz. Van a avanzar, a cerrar las puertas del pasado que les han hecho sufrir y atraerán cosas bonitas a su vida. Aun así, es recomendable que si les cuesta busquen ayuda profesional par adquirir herramientas de gestión emocional. Pasarán alguna situación delicada y difícil debido a este cambio que se le presenta pero lo bueno es que solo servirá para que se queden los que deben quedarse y se vayan aquellos que no aportan nada.

HORÓSCOPO PERRO 2023:

(Los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Por fin, la lealtad y la constancia del horóscopo chino del perro va a tener este 2023 su recompensa. Y es que los canes de este horóscopo son tan leales y constantes que, aunque pasen una mala temporada, acaban cumpliendo su objetivo. Este nuevo año van a lograr aquello que se proponen (atención, perri-opositores) porque saben que la constancia y el esfuerzo son la clave del éxito. Este nuevo año va a sonar a "¡Guau!" gracias a los perros.

HORÓSCOPO CERDO / JABALÍ 2023:

(Los nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Tras un año lleno de chascos, decepciones, gente que no merecía la pena e inestabilidad... por fin los cerdos pueden dormir tranquilos. ¡Sí! Este año 2023 tendrá un lado porcino muy positivo y traerá grandes cosas para este signo tanto en lo laboral como en lo personal. Por fin, cerditos, ¡un buen año!