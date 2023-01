Productos que salen nuevos, otros que desaparecen… es bastante habitual que en los estantes de Mercadona haya una renovación de artículos como parte de la política de la empresa.

Aunque muchos usuarios de la cadena de supermercados se muestren indignados con esta forma de trabajar, lo cierto es que no siempre desaparecen los productos. En otras ocasiones hay algún tipo de problema con el suministro que hace que no estén disponibles.

Esto es precisamente lo que ha pasado con una de las recientes novedades de Mercadona y por la que, casi a diario, le preguntan en su redes sociales: la carne de pollo de kebab.

Corría el mes de mayo del año pasado cuando la cadena presentaba este producto para acercar la gastronomía turca a los hogares. “Con el relleno de kebab de Mercadona con carne de pollo asado podrás deleitarte con una auténtica carne de Döner Kebab Halal”, explicaba en su página web.

El producto estaba mejorado para que “tengas una grata experiencia kebab con la carne de pollo más sabrosa y genuina”.

“Sólo os pido una cosa en la vida…”

Al parecer el producto fue un éxito total ya que son contínuas las preguntas que se hacen en redes sociales por este producto. “¿Y para cuando vuelve el kebab de pollo?”, “la carne de kebab la habéis quitado como hacéis con otros muchos productos? Llevo más de un mes que no encuentro en ninguno de los mercadonas que tengo cerca…”, “Sólo os pido una cosa en la vida y es que pongáis la carne de kebab pronto por favor”, son algunas de las preguntas.

Para todos estos mensajes la respuesta es muy similar por no decir idéntica, y es que Mercadona está trabajando para restablecer el servicio. Es decir, el producto no ha desaparecido del supermercado si no que hay algún problema con el suministro. De hecho, en la página web está disponible para su compra.

¿Cómo es el relleno de kebab de Mercadona?

La cadena de supermercados de Juan Roig comercializa este producto ultracongelado en una bolsa de 300 gramos con un precio de 3,25 euros. Se trata de un producto precocinado y ya viene loncheado.

Para prepararlo sólo hay que verter el relleno sin descongelar en una sartén con dos cucharadas de aceite y calentar entre cinco y seis minutos a fuego medio-alto.

Una vez abierto el envase no puede volver a congelarse y es recomendable conservarlo entre 0 y 4ºC en un plazo de 48 horas.