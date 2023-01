El plan antiabortista de Castilla y León con medidas de fomento a la natalidad anunciado por su vicepresidente, Juan García-Gallardo (de Vox) ha eclipsado otras realidades que, en materia sanitaria, llevan años denunciando plataformas y asociaciones de pacientes de la comunidad, que se sienten abandonados. Pueblos a más de cien kilómetros de un hospital, pequeñas localidades sin médicos, niños sin acceso a un pediatra, enfermos de cáncer que deben viajar numerosos kilómetros para recibir tratamiento..."Vamos un despropósito. Luego que no lo llamemos España Vaciada", se queja Ramiro Tomás Blanco, de Porto de Sanabria, en Zamora, y padre de un niño pequeño al que ha tenido que empadronar en Valladolid porque, en el centro de salud que le corresponde, no hay pediatra.

Desde la plataforma Soria ¡YA!, su portavoz, Toño Palomar, lleva años denunciando el "olvido institucional" que la comunidad padece en cuestiones sanitarias. En Soria, el hospital de referencia, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), está a 150 kilómetros. "Dos horas por carretera, mínimo", asegura Palomar. El HUBU es de referencia para Soria en Cirugía pediátrica, Plástica, Vascular, Neurocirugía, Medicina Nuclear y Oncología radioterápica, aunque también hay derivaciones a cuidados intensivos u a otros servicios.

"Cada vez hay más derivaciones a la privada", asegura Toño Palomar, de Soria ¡YA!

Palomar habla también de pequeñas localidades donde no hay médicos para atender los consultorios. Cita, en Soria, Burgo de Osma como una de las poblaciones sin pediatra- o de consultas que se están externalizando y se derivan también a Burgos, como las de Oftalmología, por las listas de espera. "Cada vez hay más derivaciones a la privada", asegura. Resume que, en plena polémica por las medidas antiaborto propulsadas por Vox, la sanidad castellano-leonesa cada vez tiene más puntos negros.

En verano, Soria ¡YA! sacaba adelante una moción que comprometía al Gobierno de Castilla y León a una serie de mejoras en la sanidad de la provincia. Por ejemplo, poner todos los medios posibles para agilización las obras del complejo hospitalario de Santa Bárbara; poner en marcha la Unidad de radioterapia o a dotar a la provincia de dos bases 112 y dos UVI móviles que se encuentren operativas de manera permanente o un helicóptero de emergencias sanitarias en la zona de San Esteban de Gormaz, que atendería a Soria, Segovia y el sur de Burgos. Aspectos, estos últimos, sobre los que siguen batallando.

En Soria, en Oftalmología, las listas de espera son muy largas para primera consulta y se está derivando a centros privados de Burgos

Porque, si se habla de sanidad, dice Toño Palomar, las cosas en Castilla y León "van de mal en peor". Cita un ejemplo de su provincia: en Oftalmología, las listas de espera son muy largas para primera consulta y se está derivando a centros privados de Burgos. Eso sí, el transporte y los gastos, corren a cargo de los pacientes. Es por eso que, hablar de medidas antiabortistas, señala, es "hacerle un flaco favor a la sanidad porque aquí vamos a peor. No se ha tomado ninguna medida. No sé si es dejadez o querer desmantelar la sanidad pública. Y meterse ahora en esos charcos para fomentar la natalidad...".

Falta de médicos

La falta de médicos que aqueja a toda España, es especialmente sangrante en las zonas despobladas. No existen datos sobre cuántos facultativos ejercen en el entorno rural. Con diferentes fuentes consultadas, la Organización Médica Colegial calculaba en sus últimas estadísticas -el primer estudio de 'Medicina y el médico rural', con datos obtenidos mediante encuestas al colectivo para conocer su situación- que son entre 11.000 y 15.000. Aragón, Castilla-La Mancha y, precisamente, Castilla y León, son las comunidades donde se concentra la mayoría de médicos rurales que ejercen en España.

De los facultativos que ejercen en la sanidad rural en España, el 28%, unos 4.500, se jubilarán en los próximos 5 años

La encuesta revelaba que, de los facultativos que ejercen en la sanidad rural en España, el 28%, unos 4.500, se jubilarán en los próximos 5 años. Lo que dejará a muchas poblaciones desasistidas y a la sanidad rural como la "hermana pobre" de una Atención Primaria sumida en plena crisis.

Sin pediatra en la Alta Sanabria

Hace poco más de un año, Ramiro Tomás Blanco, electricista y activista rural -pertenece a Plataforma 102 de Porto y Alta Sanabria, que pelea por mejores servicios en los pueblos de la comarca- contaba en este mismo diario el día a día de la sanidad rural zamorana. En su pueblo (Porto de Sanabria, al noroeste de Zamora, 168 vecinos) cuando él era niño había todos los días consulta y un enfermero de continuidad. Hasta el médico tenía una vivienda municipal habilitada, relataba.

Artai, el hijo de Ramiro, nacido el 22 de noviembre de 2021, es uno de los pocos niños que vivían en Porto. Antes de nacer el niño, los padres se trasladaron a Valladolid para el parto y por aquello de estar más cerca del pediatra, para las revisiones y vacunas que necesita el recién nacido. La idea era, pronto, volver a casa. Sin embargo, cuando El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, contacta con Ramiro, un año después, la situación no ha hecho más que ir hacia atrás.

Aunque es de Porto, un pueblo de la Alta Sanabria, Ramiro ha tenido que empadronar a su hijo en Valladolid, donde tienen una casa, porque no hay cerca un pediatra

Actualiza la vida familiar y cuenta. Su idea de que el pequeño volviera a vivir a Porto está desbaratada porque, aunque pasaron allí un tiempo mientras el niño era bebé, en su zona, no hay pediatra. "Pues sí que hay falta de pediatras, directamente en mi zona no hay. Luego te dicen: ¡Es que no hay pediatras, porque no hay niños!. Claro, la pescadilla que se muerde la cola". Con su hijo recién nacido, recuerda, ya tuvieron que cambiar el padrón de niño y trasladarse a Valladolid -donde tienen una vivienda y ahora trabajan los padres- para tener una atención y un seguimiento "digno para él".

En su centro de referencia, el CS Alta Sanabria, en Lubián, a 55 minutos, no hay pediatra. "Y en el C.S. Puebla de Sanabria creo recordar que me dijeron que venía una vez al mes... Vamos, un despropósito, eso nos hizo valorar quitar a nuestro hijo del padrón de Porto para pasarlo a allí. Luego que no lo llamemos España Vaciada", se queja. Otro dato da idea de su situación: tan largo y malo es el camino que tienen que hacer los pacientes de esa comarca al hospital de Zamora, que su hospital de referencia está, desde hace ya años, en Verín (Ourense), a 85 kilómetros, donde, por cierto, cuenta, también faltan pediatras.

Con datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) cerca de 600.000 niños, niñas y adolescentes carecen de pediatra asignado, ni de ningún otro médico. Son los últimos disponibles, indican desde la sociedad científica, que en su próximo Congreso, en un par de meses, intentará aportar datos actualizados. Si se habla de Castilla y León, son 4.500 los niños que, con las estadísticas de la AEPap carecen de especialista, y el porcentaje de plazas de profesionales vacantes está entre el 2 y el 5%.

Seis provincias sin radioterapia

La falta de unidades de radioterapia en varias provincias es otra de las quejas históricas de los castellano-leoneses. En septiembre, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteraba el "compromiso" de la administración autonómica con las cinco unidades satélites de radioterapia previstas en la Comunidad, la primera de las cuales comenzará a funcionar en el Complejo Asistencial de Ávila en 2023. Las otras cuatro, previstas en Palencia, El Bierzo (León), Soria y Segovia, todavía tardarán en ser una realidad.

La unidad de Radioterapia de Soria no estará lista, al menos, hasta 2025

Desde Soria ¡YA!, el procurador Toño Palomar recuerda el sufrimiento que supone para los pacientes y los largos viajes que se ven obligados a emprender los enfermos de cáncer -entre ambas capitales, hay 141,4 km por la N-234- para recibir tratamiento. En el caso de los sorianos, les toca ir a Burgos. A pesar del inicio de los trámites para la construcción del búnker necesario para instalar una unidad satélite de radioterapia en el hospital de Santa Bárbara, todavía les tocará esperar. No estará lista, al menos, hasta 2025.

La demora media en días para una intervención quirúrgica es de 129 lo que sitúa a Castilla y León como la sexta con más días de espera

En su conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Palomar mencionaba también el problema de las listas de espera. Este mismo lunes, la asociación El Defensor del Paciente ha publicado su memoria 2022. Entre los datos alusivos a Castilla y León, el documento desgrana que la demora media en días para una intervención quirúrgica es de 129 lo que sitúa a la comunidad como la sexta con más días de espera tras Cataluña (151); Aragón (1519; Canarias (144); Extremadura (139) y Cantabria (132). En cuanto a las personas que están en lista de espera, los datos recopilados por esta asociación indican que 742.518 pacientes están a la espera de pasar por el quirófano y de ellos, 39.242 son castellano-leoneses.

Las cirugías que mayor retraso acumulan son cirugía general, traumatología y oftalmología. Por hospitales, los de El Bierzo (León) y el de Burgos "se llevan la palma" con unas listas de espera "inasumibles" tanto para intervención como para cita con el especialista. La demora para primera consulta se ha incrementado más de un 30% en la comunidad, según esta información.

Haciendo balance de los casos que han recibido en 2022 por presuntas negligencias médico-sanitarias el número ha experimentado "un ligero aumento" con respecto al curso pasado. Han recibido un total de 13.611 casos (455 más que en 2021), de los cuales 699 han sido con resultado de muerte (71 más que en 2021). Estos datos se traducen en que a lo largo del año les reclamaron 37 casos al día de mala praxis médica.