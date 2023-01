Para algunos es un drama, y es que cuando Mercadona quita algún producto de sus estantes siempre hay alguien que lo echa de menos. En sus redes sociales, sobre todo en su Twitter, los usuarios plantean estas cuestiones a la empresa y ésta se las resuelve de forma eficaz.

Así hemos podido saber que hay varios productos que los supermercados valencianos han descatalogado como parte de su política de renovación de stock. Pero no todos los clientes (o ‘jefes’ como les gusta llamarlos a Mercadona) opinan lo mismo.

Alimentos descatalogados en Mercadona

En la sección de alimentación de la cadena valenciana ya no podrás encontrar los yogures griegos con avellana y cacao. Alberto Ballesteros destaca que desde hace semanas que no están y que no los encuentra en otro supermercado: “los echamos de menos”, señala. La respuesta ha sido negativa.

@Mercadona cuándo vais a volver a traer los yogures griegos con avellana y cacao? Desde hace semanas no los tenéis y no hay ningunos iguales en otro super, los echamos de menos. Gracias! — Alberto Ballesteros (@tote_alkor) 10 de enero de 2023

Las gyozas de verduras también copan varias preguntas en el timeline de Mercadona. Luisa Piñol destaca de ellas que “están muy bien elaboradas con una textura genial”. Parece que, de momento, no volverán a estar a la venta.

@Mercadona que ha sido del sazonador de barbacoa? Lo utilizaba para carnes, pescados, patatas... Necesito que vuelva ya!! pic.twitter.com/3UDQX0X7Ug — Don Miguelo (@DonMiguel0) 8 de enero de 2023

Otros productos descatalogados son el snack de gambas, las croquetas de setas y el sazonador de barbacoa. Don Miguelo lo usaba con carnes, pescados, patatas… lo recomendó a su familia y amigos y triunfó. Pero no volverá y Miguelo tendrá que dar explicaciones.

Productos de perfumería descatalogados en Mercadona

Dos colonias han desaparecido de la sección de Perfumería de Mercadona: la de elixir de lavanda y la de moda.

Por otra parte, el champú Restruct Turing shampoo tampoco está ya disponible. De hecho, Mercadona informa de que la línea Restructuring ya no se vende pero cuenta con la línea Pex Repair.

Las mamás tampoco podrán comprar ya los discos de lactancia de la marca Deliplus. Angie con ie se pregunta por qué bastante angustiada, parece.

@Mercadona hace tiempo que no encuentro las toallitas suavizantes para secadora ¿Siguen disponibles? pic.twitter.com/S0JalYNLX1 — Z (@zahi_ba) 10 de enero de 2023

Por último, los que tengan secadora ya no podrán usar estas toallitas suavizantes que “perfuman, suavizan y facilitan el planchado”.