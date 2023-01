Los médicos de la atención primaria en Andalucía han secundado de forma muy baja la huelga indefinida convocada por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria. La Consejería de Salud ha difundido datos que recogen que solo un 2,5% ha secundado el paro. De los 5.240 profesionales llamados a este paro lo han seguido 131, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. Desde el Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) admiten que el seguimiento de la huelga ha sido “muy irregular” por provincias pero también se han mostrado “sorprendidos enormemente” por los datos de Salud. "Sí que hay muchos compañeros con la ilusión de trabajar bien y han ido a la huelga”, señaló Carmen González, presidenta del Sindicato de Atención Primaria.

La Junta de Andalucía asegura que está abierta la negociación con los profesionales sanitarios. Este sindicato es nuevo, se registró el pasado diciembre, y no tiene asiento en las mesas sectoriales que negocian con Salud. El mayoritario es el Sindicato Médico de Andalucía que sí sigue dialogando con el Servicio Andaluz de Salud y que ha convocado un paro el próximo viernes, 27 de enero, si no llegan antes a un acuerdo. Tanto el Sindicato Médico como CSIF o UGT se ha desmarcado de esta convocatoria de huelga indefinida por distintas razones aunque sí que comparten, avisan, el motivo de las protestas y las reclamaciones sobre la mesa de los médicos de atención primaria.

En mitad de estas protestas, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, acudió este viernes a inaugurar un nuevo equipo de radiocirugía con una tecnología puntera que se estrena en el hospital Virgen de las Nieves de Granada. Moreno defendió que la sanidad andaluza es la única pública de toda España que cuenta con ese avance tecnológico, que solo dispone otra clínica privada en Madrid, y que desde 2019 se han invertido 200 millones de euros en equipamiento y alta tecnología, defendiendo una partida de 13.800 millones de euros, el 7,4% del PIB andaluz, en sanidad en el actual Presupuesto andaluz.

“Estamos sobrepasados, ya lo estábamos antes de la pandemia y se ha incrementando enormemente la carga de trabajo”, explicó Carmen González, médico de familia en huelga y presidenta del sindicato convocante. Los médicos denuncian que se han ampliado las plantillas de enfermería y de administrativos pero no de médicos porque la Junta alega que no hay personal disponible. “Dicen que no encuentran, que no hay, pero cada vez que oímos ese mensaje de que no hay médicos disponibles nos entra una desesperanza brutal porque sí hay. Los médicos de familia y pediatras que se han formado en Andalucía están muchos en hospitales privados, en urgencias, haciendo másters de estética porque no pueden soportar la situación en las que se trabaja en los centros de salud. Médicos si hay lo que hay es que tener la voluntad de pagarnos mejor y sobre todo darnos unas condiciones que nos permitan hacer nuestro trabajo bien”, apuntó la portavoz del colectivo.

Una de las quejas sobre la mesa se refiere a la sobrecarga en las agendas diarias. Los médicos denuncian que no tienen tiempo para hacer su trabajo. “Pedimos que cada vez que nos entre un paciente en la consulta podamos centrarnos en él y no estemos pensando que tenemos cuarenta esperando detrás y que no nos da tiempo. Que podamos hacer formación, docencia, actividades comunitarias, los programas de salud, que podamos llegar al 90% de procesos de salud. Si lo que podemos resolver está en el 40 o 50% todas esas millones de atenciones que no estamos haciendo o que hacemos mal y no las resolvemos empiezan a dar vueltas por el hospital, por las urgencias, por las aseguradoras privadas. O solucionamos ya la situación o nos quedamos sin médicos y eso supone perder el sistema sanitario público y no nos lo podemos permitir”, denunció la presidenta del Sindicato Médico de Atención Primaria.

Los médicos denuncian que las agendas diarias atienden una media de 37 citas, hay zonas saturadas donde esa cifra crece de forma importante, y que se les cita a los pacientes cada seis minutos de forma telefónica y cada ocho de forma presencial. “Si de verdad hiciéramos ese tiempo la gente estaría en la calle chillando. Echamos más horas cada día”, advierten los facultativos, que alertan de que eso “no es medicina”. Los facultativos rechazan las consultas por teléfono y la telemedicina salvo excepciones. “El acto médico necesita que médico y paciente se encuentren con tiempo suficiente para que podamos escuchar, explorar, atender. La relación médico paciente es insustituible. En esta situación a los médicos nos entran ganas de salir corriendo. Los pacientes necesitan un médico con tiempo no por teléfono, no con bulla ni con un aparatito”, reclamó González en nombre de los médicos andaluces en huelga.

Ante el aviso de la Junta de Andalucía de que esta huelga era convocada por un sindicato sin representación y de nueva creación, llamando a la sensatez el colectivo advirtió de que sí son “sensatos”. “Somos conscientes de que se requiere inversión y medias organizativas”, sostuvo la presidenta del SMP, que recalcó que no están en la mesa sectorial porque son nuevos pero “sí que necesitamos a muchos médicos a los que les queda fuerza para luchar para cambiar esto”. “Que nos llamen, que nos escuchen, que somos los médicos que estamos tratando de curar a los andaluces”, sostuvo González.