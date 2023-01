El horóscopo de hoy sábado 20 de enero de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Pasar un tiempo a solas para meditar sobre lo que has hecho bien o mal siempre viene bien, pero no confundas el tomarte un momento o un descanso alejado de todos, con encerrarte en ti mismo y crear una soledad falsa que no necesitas. Estás rodeado de gente que te quiere y que se preocupa por ti, no les des la espalda, incluso si estás pasando por un mal momento. En el trabajo podrás darte cuenta que tienes personas que te conocen y apoyan más de lo que tú crees..

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Ir paso a paso en la vida, es siempre un buen consejo, pero te encuentras en un momento donde debes comenzar a apresurar el camino, trata de no perderte en tu andar y comienza a observar mejor lo que tienes a tu alrededor. Ciertos detalles que has olvidado en un trabajo que te encargaron pueden ser un dolor de cabeza el día de hoy, toma nota de ello para que no vuelvas a repetir el mismo error y debas hacerlo todo de nuevo otra vez.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es momento de pensar en ese viaje que has estado planeando desde hace años, si tienes el dinero para comprar boletos este mismo día, te recomiendo no lo pienses dos veces. Si necesitas ahorrar más para realizar el anhelado viaje, entonces comienza desde hoy, porque será una experiencia invaluable donde aprenderás no solo de otras culturas y costumbres, sino que de ti mismo también.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás dejando de lado la vida espiritual, lo que no significa precisamente que debas adoptar un credo específico. La espiritualidad también puede ser interna y no necesariamente debe estar adosada a una religión en particular. Pero si ya estás involucrado o practicas una fe determinada, es bueno que vuelvas a los ritos, será bueno para tu tranquilidad y para tu alma. Un hombre te conversará el día de hoy sobre un tema que va a ser de tu interés, no te quedes solo en la conversación, indaga más sobre el tema.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Las fantasías están demasiado presentes en tu vida. Muchas veces soñamos con lo imposible porque no podemos aceptar la realidad que vivimos. Es bueno soñar, pero también lo es estar en el mundo real y hacer todo lo posible para concretar nuestros anhelos. No te quedes pegado en el pasado, ya no puedes hacer nada por el amor que se ha ido, es una etapa quemada y no debería volver, ya que en nada aportará a tu vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás liberando las presiones que el pasado reciente ha ejercido sobre tus decisiones. Te has equivocado, pero has ido aprendiendo de los errores y eso siempre es positivo. Tienes la oportunidad de enmendar las cosas si es que le has hecho daño a alguien en el camino, no esperes que te disculpen de buenas a primeras, pero al menos podrás sentirte bien ofreciendo una explicación por lo sucedido.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Transitar el camino que la vida va poniendo frente a ti puede ser complicado a veces, pero no pienses en lo difícil que pueda ser. Estás en un excelente momento para tomar opciones que antes no creías posible. Recuerda que gran parte del camino lo trazamos nosotros mismos y también tenemos derecho a cambiarlo en el momento que queramos. Posibles viajes laborales te harán darte cuenta que precisamente es esto lo que quieres hacer en tu vida, viajar, explorar, conocer.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es tiempo de comenzar a mirar a la persona que tienes a tu lado como alguien fundamental que quieres y necesitas tener en tu vida. Hacer sentir importante a la pareja es fundamental para una buena relación. Demuéstrale que sientes orgullo de sus logros y que admiras todo los buenos gestos que realiza por ti.

Si tienes hijos, intenta no proyectar frustraciones propias en ellos, no lo merecen y necesitan recorrer su propio camino.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Lograr hacer converger todos los espacios de tu vida parece una tarea difícil, para otros, porque tú tienes experiencia en ello y estás realizando un excelente trabajo hasta el día de hoy. Sigue así, porque tu método está dando buenos resultados. Es un buen día para compartir con la pareja o los amigos, prepara una cena o acepta una invitación a comer fuera de casa. Si tienes la fortuna de contar con tus padres aún a tu lado, debes tratar de pasar un poco más de tiempo con ellos, recuerda que no serán eternos y puedes extrañar el tiempo perdido más adelante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

La confianza es algo que se gana con el tiempo y eso un Capricornio bien lo sabe. No te dejes engañar por personas que están recién ingresando a tu vida y pueden no venir con las mejores intenciones. No entregues toda la información de tu vida al minuto, en especial con quienes aún no conoces bien.

En el trabajo es necesario un salto de fe para lograr llegar a la meta, no temas tomar esa decisión que has estado aplazando.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Recibiste una buena educación, tanto en casa como en tu camino de estudios, no desaproveches ni olvides los conocimientos adquiridos. Los maestros que han pasado por tu vida se esforzaron mucho para hacerte la persona que eres en este momento. Si sientes que estás errando el camino o que estás comportándote de forma equivocada, es tiempo de enderezarte y hacerle frente a la vida usando todas las buenas enseñanzas que recibiste. Es probable que tengas conflictos con uno de tus superiores el día de hoy, no agrandes el problema y corrige lo que te está pidiendo, tiene la razón.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás libre de tensiones y eso se nota en tu trabajo. Las personas que te rodean en tu ambiente laboral se han dado cuenta de la actitud positiva que estás tomando, no dejes pasar la oportunidad para brillar aún más y mostrar todo tu potencial, generarás más confianza y tendrás una mejor evaluación una vez que termine el mes. Si tienes hijos, es un buen día para jugar con ellos y enseñarle como te divertías cuando eras niño, aléjalos de los aparatos electrónicos por un día y realiza con ellos alguna actividad al aire libre, como un deporte o andar en bicicleta.