Mercadona ha anunciado en poco más de dos días que renueva dos de sus productos. Por un lado ha reformulado su tradicional detergente Colonia de la marca Bosque Verde y lo ha “convertido” en un limpiador de ropa hipoalergénico con perfume. De esta forma este detergente ahora es apto para todo tipo de pieles, incluidas atópicas, sensibles o con alergias.

Del mismo modo indica que también ha reforzado “su eficacia de lavado para hacer frente a las manchas, potenciar su blancura y tener un aroma aún más duradero, fresco e intenso”.

Por otra parte, Mercadona también ha renovado la receta de su bebida de soja con sabor a vainilla de la marca Hacendado para potenciar su sabor y ha eliminado los azúcares añadidos.

Productos descatalogados de Mercadona

Ya sabes que Mercadona actualiza continuamente su catálogo de productos, por lo que hay algunos nuevos pero también otros que desaparecen de sus estanterías. En los últimos días hay varios artículos por los que los usuarios han preguntado en redes sociales y han recibido una respuesta negativa: ya no están a la venta.

Este es el caso de la colonia Hortensia H Jardín Secreto. Un perfume que la cadena valenciana ya no venderá más.

Llevo años usando la colonia Hortensia de Mercadona. Y cuál ha sido mi sorpresa cuando me han dicho que la han quitado. @Mercadona por favor la pueden reponer? pic.twitter.com/vBfWyCTlyH — Ana González (@AnaGonz19024118) 16 de enero de 2023

Juan Manuel tampoco podrá seguir bebiendo el whisky Crocker Land porque ha desaparecido de Mercadona. En su lugar le ofrecen varias alternativas como es el whisky James Webb.

En el apartado de alimentación, son varias las pizzas que ya no se comercializan y, en este caso, Rubén Rodríguez pregunta por la de masa madre de pollo. Pero ya no está y la prosciutto que le ofrecen parece que no le acaba de convencer.

@Mercadona ¿Por qué habéis quitado este chupe de la venta? Mi pequeña lleva sin dormir varias noches, ojalá y me podáis vender uno o dos. Muchas gracias.

Hacerlo por el bien de los papis y mamis!!! pic.twitter.com/mmRaSUAFaj — Jose Dioniso Gomez M (@eldioni88) 18 de enero de 2023

En la sección de parafarmacia también han sufrido alguna baja, como el chupete anatómico de látex de 6 a 18 meses y hay un padre con un serio problema. “¿Por qué habéis quitado este chupete de la venta? Mi pequeña lleva sin dormir varias noches, ojalá me podáis vender uno o dos. Muchas gracias. Hacerlo por el bien de los papis y mamis”, suplica Jose Dionisio. Pero no, de látex ya no hay chupetes ahora son de silicona y la respuesta no tiene desperdicio: “Ya nos diréis qué tal pasáis la noche, si os animáis a probarlo. ¡Feliz tarde!”, le responden.

Por último, tampoco está ya a la venta el fijador de cabello con micro esferas de fuerza 1. No, alguien va a seguir yendo muy despeinado…