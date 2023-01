Como se suele decir, para gustos, los colores. Aunque algunos inviten a llevarse las manos a la cabeza. Es el caso de un joven alicantino de 23 años, llamado Antón, que ha tenido a bien tatuarse en el estudio alicantino Endgame Tattoo Gallery una especie de oda dedicada a Gerard Piqué, tras la canción que le dedicó su exmujer Shakira.

Cubriendo todo su muslo ha quedado inmortalizada desde el pasado lunes 16 la cara del exdefensa del FC Barcelona luciendo en su muñeca un reloj Casio. Detrás de la cabeza se ve de fondo el logo de la Kings League (el torneo de fútbol que ha organizado Gerarg Piqué junto a algunos de los streamers más populares de habla hispana) y debajo, para completar la escena, un Renault Twingo. Dos guiños irónicos a la sesión 53 de Bizarrap en la que la cantante colombiana puso a los pies de los caballos al padre de sus hijos.

El estudio de tatuajes y el autor de la obra, Cristian Galera, han publicado el trabajo en Instagram y las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría, de incredulidad: "¿Es fake, verdad?", preguntaba un atónito usuario. "No, no, más real que el patrocinio de Casio", ironiza la cuenta de Endgame Tattoo Gallery.

"Este tío pasa a la historia!!!!!!!!! Jajajajajajaja hay tatuajes feos que no entiendes como alguien se lo hace pero este al menos te hará reír cada vez que lo veas!!!! Qué máquina!!! Aquí todo el mundo factura gracias a la resentida jajajajajajjaja", dice una de las pocas personas a las que le parece buena idea tal tatuaje, de unos 32 centímetros.

El autor del mismo, Cristattooed en Instagram, también ha publicado un vídeo sobre su obra e incluso su entrevista con un programa de televisión, donde también aparece el tatuado, que según reza su cuenta en Instagram es experto en modificación de conducta y adiestramiento básico canino.

"Que Piqué lo firmase y luego lo tatuáramos sería un puntazo"

"Ya llevamos Cristian y yo un tatuaje que fue polémico hace un tiempo y el resultado fue tan bueno que yo vi la oportunidad de tener otra experiencia así, que da que hablar, y me dije: vamos, de cabeza", explica Antón al programa elcirc8tv que presenta Frank Blanco.

Al ser cuestionado sobre qué pasará cuando la polémica entre Shakira y Piqué pase de moda, tanto el tatuador como el tatuado subrayan que se ha creado un vínculo de amistad entre ellos y es lo que más les importa, aunque no le harían ascos a encontrarse con el exfutbolista y ver su cara al descubrir ese homenaje sobre la piel del alicantino. "Que lo firme y luego lo tatuáramos sería un puntazo, no os vamos a engañar", señala Cristian. Admitieron ambos ser del Barça y del "team Pique" en la movida de la que todo el mundo sigue hablando.

"Se tenía que hacer y se hizo @3gerardpique. Después de todo lo que ha pasado creo que este momento se merecía inmortalizarlo, gracias @anton.jcu", escribe el artista etiquetando al homenajeado y a su amigo tatuado, quien responde: "encantado de hacer locuras así contigo". "Y las que quedan", avanza el otro.