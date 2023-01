Podría ser cualquier cosa: una araña, una rata, o una combinación de ambas aparecida en alguna película de stop-motion (de Tim Burton, claro). El resultado es, desde luego, traumático para la dueña de la que en algún momento fue una gata o, al menos, eso dice ella. Una mujer mandó disecar a su gata fallecida con tal de que esta "la acompañara" para siempre, un gesto cada vez menos común y algo tétrico que, sin embargo, suele tener resultados más favorecedores con los cuerpos en cuestión.

Internet es una fuente inagotable de resolución (o propagación) de problemas y muchos tuiteros e instagramers lo saben: la red hace "su magia" y pedir ayuda nunca está de más. En este contexto algunas peticiones, cuando son más insólitas de lo habitual, suelen viralizarse... algo así ha ocurrido con la súplica de esta mujer, que tras enviar el cadáver de su gata a un taxidermista, se vio obligada a lanzar la siguiente súplica:

"Mi gata murió hace poco y decidí disecarla. Acabo de recibir su cuerpo y el taxidermista ha hecho un trabajo horrible. ¡Por qué! ¡Por qué! Mi bebé... Por favor, alguna sugerencia para nuestra situación..."

El tuitero David Pareja ha sido el encargado de viralizar la imagen en nuestro país: "Imagínate que tienes la horrible idea de disecar a tu gato muerto y el taxidermista termina arruinándote la vida así"

Imagínate que tienes la horrible idea de disecar a tu gato muerto y el taxidermista termina de arruinarte la vida así: pic.twitter.com/q86d3VRplC — David Pareja (@davidpareja) 22 de enero de 2023

Por su parte, el programa "Zapeando" de La Sexta no ha tardado en hacerse eco de las imágenes entre risas y un poco de cachondeo. Hasta la colaboradora Lorena Castell se ha atrevido a lanzar una astuta sugerencia que no todos se atreverían a pronunciar ante lo dramático del asunto: "No sabemos cómo era la gata cuando estaba viva, pero si se parecía en algo a eso, casi mejor que haya fallecido".

A veces, lo mejor, es tomárselo con un poco de humor.