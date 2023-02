El horóscopo de hoy miércoles 1 de febrero de 2023 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries comienza a tener algunas dudas sobre las decisiones que ha tomado en su vida, pero no decaigas, siempre puedes retomar un camino que has dejado de lado. Tus amigos necesitan verte, por lo que te harán una invitación a compartir por la noche.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No es un día para pensar en agrandar tu familia o tener hijos, deben concentrarse en otros temas aún que podrían verse truncados por la llegada de uno o más hijos al núcleo familiar. No consumas tanta carne, especialmente carnes rojas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Amigos en el extranjero te darán una sorpresa maravillosa, se viene viajes pronto la Capricornio, algo que no esperabas que sucediera hasta dentro de un tiempo más, disfruta de la experiencia y del cariño de quienes te extrañan.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si estás en un compromiso hace tiempo, podría afectarles el día de hoy un momento malo que vivieron juntos hace algunos años atrás, no dejen que afecta lo que han conseguido y no entres en discusiones por algo que ya no tiene importancia.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo tiene la oportunidad de hacer una buena acción el día de hoy, no dejes que pase el momento. Un trabajo muy esperado te será encargado el día de hoy, felicidades porque esperabas ser quien tuviera esta responsabilidad, hazlo a conciencia y siempre intentando brillar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es un momento importante para Libra, descubrirás algo importante el día de hoy, aprovecha esto. Cuida tu jardín o las plantas que estén en tu hogar, necesitan de tu atención. El pasado comienza a irse lentamente y ya está dejando de afectar en tu presente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás con buena suerte, por lo que prueba un juego de azar usando los números de la suerte que siempre has tenido en tu mente. La ciudad es un lugar interesante y si no te has dado la oportunidad de conocerla a fondo, hoy es un buen día para recorrer sus calles.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El amor tiene maneras extrañas de mostrarse el día de hoy, una persona que ha estado observándote, pero no has visto se presentará ante ti, no le hagas un desaire, date la oportunidad de conocerle más. El amor está en etapa de crecimiento.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El trabajo marcha bien, pero debes comprometerte más con tu equipo de labores. Necesitas hacer un chequeo médico completo a tu cuerpo, no lo sigas aplazando. Quienes se encuentran en la etapa de estudios, tienen un día especial, ya que no solo van a aprender algo importante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás en una relación formal hace algún tiempo, debes decirle todo lo que sientes, no sigas pensando en lo mal que te ha ido en el pasado, se trata de una nueva historia. Mucha gente dice que soñar es gratis, pero no toman en cuenta que los sueños son los que impulsan nuestras metas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No es un día para proponerte a vender un inmueble, mejor espera a estar seguro de que puedes hacer el sacrificio de dejar una propiedad que puede ayudarte en un momento donde lo puedes necesitar más.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Para Piscis este será un día un poco triste, es probable que se enfrenten a una pérdida, un rompimiento de pareja o una mala noticia en su trabajo. Cualquiera sea el caso que vivas el día de hoy, debe saber que la vida tiene muchas vueltas..