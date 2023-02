Nunca está de más recordar los trucos que nos han dejado redes como TikTok. Unos son bastante útiles mientras que otros… bueno, quedan para la anécdota de virales sin sentido que, en algún momento, causaron sensación.

Uno de los que sí tuvieron gran repercusión por la “efectividad” con la que se vendía puede servir a aquellos que, acercándose la fecha de San Valentín, tengan pensado dar un paso al frente y dejarle ver a la persona que les gusta que hay interés. Uno de los métodos más “efectivos” para hacerlo según TikTok es el truco del triángulo, un método “infalible”, según muchos internautas, para que la persona que te gusta caiga rendida a tus pies.

Esta nueva arma de seducción es una técnica que promete gran efectividad, aunque su gran baza reside en la ventaja (crucial) que implica no tener que dar demasiadas explicaciones (o declaraciones), con una sola mirada podrás hacerte una idea del interés de la otra persona hacia ti, teniendo como resultado un beso casi seguro. Por supuesto, este truco debe hacerse en una cita o en un contexto romántico adecuado.

¿Cómo hacer el truco del triángulo?

Como bien indica su nombre, el truco del triángulo consiste en lanzar una mirada que triangule los ojos y la boca de la persona que deseas mientras habláis. Según el truco de TikTok, tendrás que mirar ala persona en el siguiente orden: primero el ojo derecho, después el ojo izquierdo y, finalmente, bajar la mirada a su boca. Puedes repetir el ciclo las veces que creas oportunas, teniendo en cuenta que pasarse con el “truco” podría resultar sumamente extraño.

Con el truco dibujarás un triángulo “del revés” en el que la base estará constituida por los ojos y la punta, la boca.

Según los internautas que han probado el truco, este resulta solo útil en entornos donde la confianza es verdaderamente especial, ya sea porque conoces a esa persona desde hace un tiempo y te gusta o porque has quedado con alguien para conocerla “en plan cita”. Sea como sea, lo importante para que funcione y puedas dar ese primer beso, es tener alguna pista de que hay un interés previo y este truco puede ser infalible también para saber si existe ese interés o no, ya que esta persona automáticamente se apartará o mirará a otro lado si detecta que le mandas esta señal infalible también para saber donde no debes seguir insistiendo.