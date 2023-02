Conocimos a Luis El Oráculo cuando realizó una atrevida predicción sobre el número premiado en la Lotería de Navidad. Pese a que el número se agotó casi al instante, Luis no acertó en su predicción a través de Tiktok.

Esto no le desanimó y a través de su canal sigue haciendo sus predicciones para todo aquel que quiera escucharle, como la del número premiado en el sorteo del 11 del 11 de la ONCE, donde tampoco acertó. Suele aventurarse con temas de actualidad y, como no podía ser de otra forma, ha realizado una predicción sobre el Benidorm Fest y Eurovisión.

Luis empieza en su vídeo recordando que acertó la posición de Chanel en Eurovisión el año pasado gracias a lo que le dijo su péndulo y lo ha repetido con el festival de la canción de Benidorm.

Aunque no ha terminado el festival, “el péndulo me ha dicho dos cosas, pero son provisionales, que no va a ser el representante Agoney, que va a ser un grupo femenino”. Este último dato nos genera varias dudas porque en la final del sábado no hay un grupo femenino como tal. La única girlband que participó en las semifinales, E’Femme, no pasó a la gran final aunque sí que tenemos representantes femeninas: Blanca Paloma, Alice Wonder, Fusa Nocta, Vicco y Karmento. Lo que sí es cierto es que de entre todas ellas la única que tiene un acompañamiento sobre el escenario que es completamente femenino es la ilicitana Blanca Paloma. Así que podemos pensar que la cantante de Elche será a la que se refiere la predicción del tiktoker.

“El año pasado lo hice una vez se supo quién iba a acudir a Eurovisión, ya sabéis que cuando las cosas no están asentadas el resultado puede cambiar. Tanto el tarot y el péndulo son una guía”, explica a continuación.

Posición de España en Eurovisión

La segunda predicción de Luis El Oráculo es sobre la posición en la que quedará el ganador del Benidorm Fest en Eurovisión, y el resultado es claro: “España va a quedar entre los tres primeros puestos”.

No sabemos si Luis acertará o no, pero el sábado saldremos de dudas con una de sus predicciones. Además, tras la final promete hacer otro vídeo para comentar el resultado y volver a hablar sobre la posición en la que quedará España en la final que se celebrará en Liverpool (Reino Unido).