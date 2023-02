Lo del "Eaea" no es patrimonio exclusivo de Blanca Paloma. Que se lo digan a los seguidores del luchador alicantino Ilia Topuria, cuya última publicación en Instagram ha sorprendido a propios y extraños.

El luchador de UFC que llegó a Alicante con 15 años y se entrena en Climent Club, especialistas en jiu jitsu brasileño y MMA, provocó inicialmente con la primera parte de su anuncio primero un "¿Ehhh?" generalizado, aunque su matización posterior suscitó un "¡Ahhhh!.

El hispano-georgiano, apodado como 'El Matador', ha comunicado que se pasa a Onlyfans.

"Os anuncio que he llegado a un acuerdo con Onlyfans, donde a partir de ahora voy a empezar a subir contenido exclusivo relacionado con MMA / UFC, así como momentos de fight week, peleas, behind the scenes, etc". Así explica el luchador cuál va a ser el canal en el que se podrán ver sus vídeos y fotos profesionales, alejados de la tónica erótica habitual de la plataforma.

"La gente piensa que en Onlyfans sólo hay contenido erótico y eso no es verdad, hay cantantes, artistas, deportistas... no sólo hay actores o actrices porno y modelos y no se debe desvalorizar", comenta Loulou Bonnet, una mujer que sube "entretenimiento para adultos" en esa red social.

"Por fin una buena excusa para poder darme de alta en Onlyfans y también por si me pilla la parienta", ironiza otro usuario.

El anuncio de Ilia Topuria no ha dejado a nadie indiferente y acumula cientos de comentarios y más de 17.000 "me gusta" en apenas un día, entre ellos de Omar Montes, al que otros también le piden abrirse una cuenta en la misma plataforma.