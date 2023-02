El Puerto de la Torre, en Málaga, ha sido testigo hoy de un dramático desahucio: agentes judiciales y policiales han echado a la calle a una niña de 8 años y a su madre de su vivienda de la calle Lope de Rueda. El presidente de la ONG Abanico Solidario, Francisco Álvarez, estuvo sobre las 9.00 de la mañana junto a otros integrantes de la asociación y plataformas como 'STOP Desahucios' y la 'Plataforma de Afectados' por la hipoteca. El objetivo era impedir el desalojo de los ocupantes de la vivienda, cuyo trasfondo es complejo y esconde un drama familiar.

"La mujer estaba casada con un hombre con cuatro hermanos. Cuidaban de la madre del marido en su casa, hasta que falleció. Se quedaron ahí con una hija, hasta que también murió el marido en 2019, cuando el resto de hermanos inicia el trámite para echarlas de la casa. Los hermanos deciden poner en venta el inmueble, sin tener en cuenta que su sobrina vive ahí", explica Álvarez.

Una defensa cuestionable

Tal como detalla el presidente de la organización, la familia ha estado mal representada judicialmente desde entonces: "El letrado de oficio se centró en defender a la madre, a la que no le corresponde nada, en vez de a la hija que sí. Y tampoco parecen entender que la niña es vulnerable por ser menor. Las personas no son como la basura, están echando a personas a la calle. No han querido arreglar nada", alegó.

Es en esta situación cuando la plataforma decide representar a la familia. Álvarez afirma que ofrecen un abogado que sabe desde qué punto organizar la defensa. Deben buscar alternativas reales a su situación y conseguir que, al menos, la niña termine el curso escolar. Pero aún así, se produce el desahucio, no sin refriegas antes: hasta cuatro furgones de policía se personaron en esta calle del Puerto de la Torre.

"Les dieron hasta las 11.30 horas para recoger sus cosas. Tuvimos que ir a comprar cajas de cartón, no se han dignado a pedir un servicio de mudanza y almacén como sí hemos hecho nosotros... y todo con lluvia", afirma el presidente. La mujer y la hija tenían perros que han tenido que ser trasladados a una perrera de forma temporal, con lo que supone el no reclamarlos en un periodo de tiempo determinado.

El desahucio también ha sido denunciado como un peligro para la escolarización, arraigo e integridad psicológica de la menor. "No han dejado a la niña ni que viva alquilada, que era una de las propuestas que barajamos. También estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para constituir viviendas puente, pero no prosperan. Les ha dado una alternativa insuficiente: tres días en una pensión", concluye Álvarez.